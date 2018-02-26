Александр Савицкий: Рассчитывали не доводить дело до буллитов

"Кременчук" на льду дружковской арены "Альтаир" впервые в сезоне отобрал очки у "Донбасса", однако не сумел обыграть подопечных Сергея Витера. После матча наставник "горожан" Александр Савицкий рассказал о настрое команды на игру.

"Перед матчем попросили ребят не бояться играть – не бояться держать шайбу, выходить на ворота, не отбрасываться от шайбы, без суеты. В принципе, если не считать ненужные удаления и эпизод с голом – игрой и самоотдачей команды я доволен.

На тренировках мы играем часто "3 на 3", и рассчитывали не доводить дело до буллитов, но не получилось. Хотя и держали шайбу, и моменты были, в том числе и в третьем периоде могли зацепить результат. Еще раз повторю – ребятами я доволен".


Terrikon со ссылкой на ХК Донбасс


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