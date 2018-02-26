Отбор ЧМ-2019: Латышских стрелком "зачехлили"!

Сборная Украины одержала весьма уверенную и очень важную победу в Риге.
 
Теперь хорошо бы сегодня подкрепить ее успешным результатом в домашнем поединке со Швецией. 
Фото Отбор ЧМ-2019: Латышских стрелком "зачехлили"!
Пятница. Рига. "Арена-Рига". Латвия - Украина - 68:82. В атаке Вячеслав КРАВЦОВ. Фото: fiba.com
 
Группа В
 
ЛАТВИЯ - УКРАИНА - 68:82 (13:24, 17:16, 22:19, 16:23)
 
Латвия: Шкеле (2), Куруцс, Пейнерс (6 + 5 подборов), Шмитс (4), Пасечникс (5) - старт; Блумс (24 + 6 передач), Мейерс (15 + 6 подборов), Яковичьс (8), Мейерис (2 + 5 подборов), Гражулис, Лейасмайерс.
 
Украина: Джетер (20 + 5 передач), Гладырь (3 + 7 подборов), Конев (8 + 8 подборов + 6 передач), Бобров, Кравцов (22 + 13 подборов + 4 блок-шота) - старт; Мишула (9), Пустовой (6), Зайцев (12 + 7 подборов), Лукашов, Герун, Кольченко, Кобец.
 
Судьи: Цмикиевич (Польша), Манос (Греция), Маричич (Сербия).
 
23 февраля. Рига. «Арена-Рига». 7300 зрителей.
 
Турнирное значение этого поединка было очень высоким. В случае поражения в Риге украинская сборная максимально усложнила бы себе задачу завоевания путевки в финальную часть мирового первенства, зато победа приближала эту мечту весьма существенно. Соответственно, можно было откровенно радоваться, что в состав «сине-желтых» возвратился опытный и рассудительный плеймейкер Юджин Джетер, а также в блестящей физической форме предстал центровой Вячеслав Кравцов. Поэтому неудивительно, что в итоге два этих исполнителя отыграли на паркете ключевую роль…
 
Поскольку единственный на сегодня по-настоящему грозный бигмен Латвии Кристап Порзингис залечивает травму колена (впрочем, тяжелый форвард «Нью-Йорк Никс», равно как и другие сильные легионеры - братья Бертаньши, и два Яниса - Стрелниекс с Тиммом, все равно не смог бы помочь своей команде по причине невозможности оставить свои клубы в НБА и Евролиге), а центровой испанского «Гран-Канария» Анжейс Пасечникс, несмотря на 215 см роста, является достаточно нерасторопным в скоростной игре, то Кравцову, как говорится, были и все карты в руки.
 
Главное, снабжать его своевременными и удобными передачами. Решением этой задачи, с помощью некоторых партнеров, как раз и занялся Джетер. И через три минуты табло уже высвечивало - 9:0 в пользу Украины. Арнису Вецвагарсу пришлось брать срочный тайм-аут, однако особой пользы он не принес. Гости жестко перекрыли пути к своему щиту как Пасечниксу, так и другим желающим, а обычно грозное «дальнобойное оружие» латвийцев исправно срабатывало только после залпов Яниса Блумса. Остальные же «стволы» подопечные Евгения Мурзина весьма успешно «зачехлили». 
 
Впрочем, продуктивность солидного рывка в стартовой четверти украинцы сами же поставили под сомнение периодическим пропаданием концентрации во втором периоде. Кравцов на время остался на голодном пайке, тогда как у хозяев площадки продуктивно активизировался Мартинс Мейерс, да вновь из-за дуги «выстрелил» Блумс. И если бы не ответные дальние попадания Александра Мишулы, в поединке вполне мог случиться крайне неприятный для нас перелом. 
 
Однако после большого перерыва латвийцы все равно сподобились сократить отставание до шести очков. Прибавив в движении, они фактически полностью закрыли как Джетера, так и попробовавших взять на себя инициативу Мишулу с Сергеем Гладырем. Последний из них вообще мало чем напоминал обычно агрессивного шутера, который в сложные минуты был бы крайне необходим. Но, к счастью, вновь напомнил о своем присутствии Кравцов, и весьма вовремя его поддержал Игорь Зайцев. Набрав важнейшие очки из-под кольца и со штрафной линии, они значительно пригасили атакующий порыв соперников.
 
Ну, а в заключительной десятиминутке во всей красе предстал уже и Джетер. Именно его попадания окончательно развеяли надежды команды Латвии на спасение. Дело вполне могло дойти даже до «плюс 20», однако наши ребята, по глупой привычке ненужного благородства, в течение последней минуты позволили оппонентам отыграть сразу шесть пунктов. 
 
Впрочем, победа в любом случае - победа, тем более, очень важная в турнирном плане. Вот если бы ее подкрепить еще и сегодняшним домашним триумфом в поединке со Швецией, тогда к летним противостояниям с Турцией и той же Латвией наша команда подошла бы в статусе одного из лидеров группы. Но шведы, к которым присоединился залечивший травму признанный снайпер Маркус Эрикссон, уже вовсе не те, которых подопечные Евгения Мурзина без особых сложностей обыграли в гостях минувшей осенью. И их победа над грозной Турцией - яркое тому подтверждение. Поэтому украинским баскетболистам в столичном Дворце спорта однозначно предстоит выдержать крайне сложное испытание на прочность…
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине
 
Швеция - Турция - 59:58 (15:13, 14:16, 21:10, 9:19).
 
Ш: Спирс (16), Эрикссон (13), Черапович (12), Гаддефорс (6 + 12 подборов).
 
Т: Махмутоглу (12), Мухаммед (10), Санли (10), Сипахи (10). 
 
И В П ИО О
 
1. Турция 3 2 1 210-192 5
 
2. УКРАИНА 3 2 1 226-211 5
 
3. Латвия 3 1 2 223-240 4
 
4. Швеция 3 1 2 208-224 4
 
4-й тур, 26 февраля: УКРАИНА - Швеция, Латвия - Турция. 5-й тур, 28 июня: Турция - УКРАИНА, Швеция - Латвия. 6-й тур, 1 июля: УКРАИНА - Латвия, Турция - Швеция. 
 
Группа А. Белоруссия - Испания - 82:84. Черногория - Словения - 63:75. 
Испания - 6, Словения - 5, Черногория - 4, Белоруссия - 3. 
 
Группа C. Польша - Косово - 90:62. Литва - Венгрия - 80:75. 
Литва - 6, Польша - 5, Венгрия - 4, Косово - 3. 
 
Группа D. Хорватия - Румыния - 56:58. Италия - Голландия - 80:62. 
Италия - 6, Румыния - 5, Голландия - 4, Хорватия - 3. 
 
Группа E. Босния - Бельгия - 72:70. Франция - РоSSия - 75:74 ОТ. 
Франция - 6, Босния - 5, РоSSия - 4, Бельгия - 3. 
 
Группа F. Болгария - Чехия - 76:78. Исландия - Финляндия - 81:76. 
Чехия - 6, Исландия, Болгария, Финляндия - 4. 
 
Группа G. Австрия - Грузия - 64:78. Германия - Сербия - 79:74. 
Германия - 6, Сербия - 5, Грузия - 4, Австрия - 3. 
 
Группа H. Израиль - Великобритания - 82:75. Греция - Эстония - 87:75. 
Греция - 6, Израиль - 5, Эстония - 4, Великобритания - 3. 
 
В следующий раунд выходят по 3 команды из группы. 


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