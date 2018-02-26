Отбор ЧМ-2019: Латышских стрелком "зачехлили"!

Турнирное значение этого поединка было очень высоким. В случае поражения в Риге украинская сборная максимально усложнила бы себе задачу завоевания путевки в финальную часть мирового первенства, зато победа приближала эту мечту весьма существенно. Соответственно, можно было откровенно радоваться, что в состав «сине-желтых» возвратился опытный и рассудительный плеймейкер Юджин Джетер, а также в блестящей физической форме предстал центровой Вячеслав Кравцов. Поэтому неудивительно, что в итоге два этих исполнителя отыграли на паркете ключевую роль…
Поскольку единственный на сегодня по-настоящему грозный бигмен Латвии Кристап Порзингис залечивает травму колена (впрочем, тяжелый форвард «Нью-Йорк Никс», равно как и другие сильные легионеры - братья Бертаньши, и два Яниса - Стрелниекс с Тиммом, все равно не смог бы помочь своей команде по причине невозможности оставить свои клубы в НБА и Евролиге), а центровой испанского «Гран-Канария» Анжейс Пасечникс, несмотря на 215 см роста, является достаточно нерасторопным в скоростной игре, то Кравцову, как говорится, были и все карты в руки.
Главное, снабжать его своевременными и удобными передачами. Решением этой задачи, с помощью некоторых партнеров, как раз и занялся Джетер. И через три минуты табло уже высвечивало - 9:0 в пользу Украины. Арнису Вецвагарсу пришлось брать срочный тайм-аут, однако особой пользы он не принес. Гости жестко перекрыли пути к своему щиту как Пасечниксу, так и другим желающим, а обычно грозное «дальнобойное оружие» латвийцев исправно срабатывало только после залпов Яниса Блумса. Остальные же «стволы» подопечные Евгения Мурзина весьма успешно «зачехлили».
Впрочем, продуктивность солидного рывка в стартовой четверти украинцы сами же поставили под сомнение периодическим пропаданием концентрации во втором периоде. Кравцов на время остался на голодном пайке, тогда как у хозяев площадки продуктивно активизировался Мартинс Мейерс, да вновь из-за дуги «выстрелил» Блумс. И если бы не ответные дальние попадания Александра Мишулы, в поединке вполне мог случиться крайне неприятный для нас перелом.
Однако после большого перерыва латвийцы все равно сподобились сократить отставание до шести очков. Прибавив в движении, они фактически полностью закрыли как Джетера, так и попробовавших взять на себя инициативу Мишулу с Сергеем Гладырем. Последний из них вообще мало чем напоминал обычно агрессивного шутера, который в сложные минуты был бы крайне необходим. Но, к счастью, вновь напомнил о своем присутствии Кравцов, и весьма вовремя его поддержал Игорь Зайцев. Набрав важнейшие очки из-под кольца и со штрафной линии, они значительно пригасили атакующий порыв соперников.
Ну, а в заключительной десятиминутке во всей красе предстал уже и Джетер. Именно его попадания окончательно развеяли надежды команды Латвии на спасение. Дело вполне могло дойти даже до «плюс 20», однако наши ребята, по глупой привычке ненужного благородства, в течение последней минуты позволили оппонентам отыграть сразу шесть пунктов.
Впрочем, победа в любом случае - победа, тем более, очень важная в турнирном плане. Вот если бы ее подкрепить еще и сегодняшним домашним триумфом в поединке со Швецией, тогда к летним противостояниям с Турцией и той же Латвией наша команда подошла бы в статусе одного из лидеров группы. Но шведы, к которым присоединился залечивший травму признанный снайпер Маркус Эрикссон, уже вовсе не те, которых подопечные Евгения Мурзина без особых сложностей обыграли в гостях минувшей осенью. И их победа над грозной Турцией - яркое тому подтверждение. Поэтому украинским баскетболистам в столичном Дворце спорта однозначно предстоит выдержать крайне сложное испытание на прочность…
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