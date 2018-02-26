Элина Свитолина четвертая в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого была опубликована сегодня на сайте организации.

Напомним, что на прошлой неделе Свитолина защитила свой чемпионский титул на турнире WTA в Дубаи. В решающем поединке турнира, призовой фонд которого составил чуть более 2,6 млн. долларов, украинская теннисистка нанесла поражение россиянке Дарье Касаткиной - 6:4, 6:0.

В активе Свитолиной это уже вторая победа в нынешнем году. В январе украинка, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, первенствовала на турнире в Брисбене. Кроме того, Свитолина дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, что является лучшим достижением в истории украинского тенниса.

В топ-100 рейтинга WTA еще три украинки. Леся Цуренко занимает 40-ю позицию (плюс две строчки), Катерина Козлова - 62-ю, а Катерина Бондаренко - 84(минус шесть). На первое место в рейтинге поднялась румынка Симона Халеп, сместившая датчанку Каролин Возняцки.