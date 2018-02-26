Дарио Срна начнет тренироваться с Шахтером уже 22 июня. Футбол

Решение Национального антидопингового центра Украины по вопросу дисквалификации Дарио Срны было представлено в эфире программы "Великий футбол" с Александром Денисовым на канале "Футбол 1".

— По результатам внесоревновательного тестирования 22 марта 2017 года в пробе спортсмена было обнаружено нетипичные показатели компонентов ендогенного стероидного профиля. В результате дополнительных анализов установлено, что проба содержит екзогенные производные дегидроепиандростерона, которые включены в список запрещенных веществ ВАДА на 2017 год.

После сообщения о неблагоприятном результате анализа и обвинения в нарушении антидопингового правила 18 сентября 2017, господин Срна добровольно принял временное отстранение с 22 сентября 2017 года.

Господин Срна признал, что неспециально нарушил антидопинговые правила. Изучив источник неблагоприятного результата анализа, НАДЦ принял во внимание обьяснения Дарио Срны относительно обстоятельств, которые предшествовали тестированию, и пришел к выводу про отсутствие серьезной вины или халатности спортсмена в этом нарушении.

Таким образом, НАДЦ применил санкцию в виде 17-тимесячного отстранения. Термин отстранения отчисляется с даты сбора пробы, а именно с 22 марта 2017 года. Таким образом, спортсмен будет допущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Спортсмен сможет вернуться к тренировкам с командой за 2 месяца до окончания термина отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.

На решение НАДЦ может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария).