Дарио Срна начнет тренироваться с Шахтером уже 22 июня. Футбол

Решение Национального антидопингового центра Украины по вопросу дисквалификации Дарио Срны было представлено в эфире программы "Великий футбол" с Александром Денисовым на канале "Футбол 1".

— По результатам внесоревновательного тестирования 22 марта 2017 года в пробе спортсмена было обнаружено нетипичные показатели компонентов ендогенного стероидного профиля. В результате дополнительных анализов установлено, что проба содержит екзогенные производные дегидроепиандростерона, которые включены в список запрещенных веществ ВАДА на 2017 год.

После сообщения о неблагоприятном результате анализа и обвинения в нарушении антидопингового правила 18 сентября 2017, господин Срна добровольно принял временное отстранение с 22 сентября 2017 года.

Господин Срна признал, что неспециально нарушил антидопинговые правила. Изучив источник неблагоприятного результата анализа, НАДЦ принял во внимание обьяснения Дарио Срны относительно обстоятельств, которые предшествовали тестированию, и пришел к выводу про отсутствие серьезной вины или халатности спортсмена в этом нарушении.

Таким образом, НАДЦ применил санкцию в виде 17-тимесячного отстранения. Термин отстранения отчисляется с даты сбора пробы, а именно с 22 марта 2017 года. Таким образом, спортсмен будет допущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Спортсмен сможет вернуться к тренировкам с командой за 2 месяца до окончания термина отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.

На решение НАДЦ может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария).


Terrikon со ссылкой на footballua.tv


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Итальянская пресса: новый владелец Милана обанкротилсяИтальянская пресса: новый владелец Милана обанкротился
Летающие лыжники выиграли 11-е золото для НорвегииЛетающие лыжники выиграли 11-е золото для Норвегии
Блок рекламы


Похожие новости
Аппетит не пропал. 21 тур (ВИДЕО)  . ФутболАппетит не пропал. 21 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Эмоции и здравый смысл. "Верес" - "Динамо" - 3:1. ФутболЭмоции и здравый смысл. "Верес" - "Динамо" - 3:1. Футбол
Последний Кельн обыгрывает Лейпциг, Шальке обходит Байер. ФутболПоследний Кельн обыгрывает Лейпциг, Шальке обходит Байер. Футбол
Динамо не уверено, предлагать ли Хачериди новый контракт. ФутболДинамо не уверено, предлагать ли Хачериди новый контракт. Футбол
Суркис: Я потребую гарантий в Мариуполе, а дисквалификация - это другой вопрос. ФутболСуркис: Я потребую гарантий в Мариуполе, а дисквалификация - это другой вопрос. Футбол
Матвиенко: Счет позволял играть спокойно. ФутболМатвиенко: Счет позволял играть спокойно. Футбол
Хочолава: Шахтер не думал останавливаться. ФутболХочолава: Шахтер не думал останавливаться. Футбол
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" выиграл свой первый трофей в Англии. ФутболУкраинский полузащитник "Манчестер Сити" выиграл свой первый трофей в Англии. Футбол
Хацкевич после поражения Вересу раскритиковал судейство. ФутболХацкевич после поражения Вересу раскритиковал судейство. Футбол
Парцвания: очень непривычно играть, на улице было -12. ФутболПарцвания: очень непривычно играть, на улице было -12. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости