НХЛ: Макдэвид приносит победу Эдмонтону, Сан-Хосе снова уступает

Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-02-26. Результаты всех матчей

"Баффало" - "Бостон" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Шайбы Бенуа Пуйо, Кайла Окпосо, Эвана Родригеса и Марко Сканделлы принесли "Баффало" победу над "Бостоном". Голкипер "Сэйбрз" Чад Джонсон отразил за матч 34 броска по воротам, а "Брюинз" потерпели второе поражение кряду.

"Нэшвилл" - "Сент-Луис" - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
27 сэйвов голкипера "Нэшвилла" Пекки Ринне помогли "Предаторс" обыграть "Сент-Луис". Этот шатаут стал для финна 6-м в сезоне и 49-м в карьере. По шайбе в ворота соперников отправили Колтон Сиссонс, Кевин Фиала, Скотт Хартнелл и Остин Уотсон.

"Рейнджерс" - "Детройт" - 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Гол Трэвора Дэйли за 5 секунд до окончания овертайма принес "Детройту" победу над "Рейнджерс". "Ред Уингз" вели в счете по ходу встречи 2:0 после шайб Андреаса Атанасиу и Даррена Хелма, но Джей-Ти Миллер и Йеспер Фаст смогли уравнять шансы и перевести игру в овертайм, который успеха команде из Нью-Йорка не принес.

"Анахайм" - "Эдмонтон" - 5:6 ПБ (1:2, 1:1, 3:2, 0:0, 0:1)
Удачная попытка капитана "Ойлерз" Коннора Макдэвида в серии буллитов принесла "Эдмонтону" победу над "Анахаймом". Также на счету форварда три результативные передачи. Дублем в составе "нефтяников" отметился Райан Стром. По шайбе в ворота соперников провели Леон Драйзайтль, Антон Слепышев и Ииро Пакаринен.

"Миннесота" - "Сан-Хосе" - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Гол Джарреда Сперджена на последних секундах овертайма принес "Миннесоте" победу над"Сан-Хосе". В составе "Уайлдз" также отличились Мэтт Каллен и Эрик Стаал. У "Шаркс", которые проиграли третий матч кряду забивали Йоаким Райан и Крис Тирни.

"Аризона" - "Ванкувер" - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
"Аризона" в третьем периоде поединка с "Ванкувером" смогла сравнять счет, но сохранить паритет не смогла. Даниэль Седин отметился в воротах аутсайдера лиги дублем. Еще одна шайба в составе "Ванкувера" на счету Даррена Арчибальда.




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