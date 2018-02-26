Юноши Милана нокаутируют Рому на Олимпико

Соперник донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов - "Рома" потерпело второе сокрушительное поражение на неделе, уступив на своем поле "Милану" - 0:2 в матче 26-го тура Серии А. Патрик Кутроне в самом начале второго тайма и Давиде Калабрия на 73-й минуте затравили "волков" в их логове, хотя до перерыва "россонери" особо не тревожили вратаря "Ромы" Алисона.

А вот у "Ромы" уже на пятой минуте отличный шанс упустил, забивающий в каждом матче Ченгиз Юндер, не сумевший переиграть один на один Доннарумму. Миланский вратарь продемонстрировал класс и в следующих моментах с участием Патрика Шика и Диего Перротти.

"Россонери" вышли вперед на 48-й минуте. Кесси в контратаке подключил по правому краю Сусо. Испанец доставил мяч к границе штрафной на Патрика Кутроне, который обыграл Маноласа и отправил мяч в ворота Алисона - 1:0. "Рома" могла быстро отыграться, но удар Перротти прошел в сантиметрах от штанги. "Милан" в основном полагался на контратаки, и дважды Алисону пришлось спасать после ударов Кесси и Чалханоглу. Однако в очередной контратаке на 74-й минуте "Милан" забил второй мяч. Вышедший на замену Никола Калинич получил мяч на границе штрафной площади и увидел забегание Давида Калабрии. Правый защитник оказался один перед вратарем "Ромы" и технично отправил мяч над ним в ворота - 2:0! Были серьезные сомнения по поводу офсайда Калабрии, и телевизионные повторы не дают однозначного ответа о правильности взятия ворот. Тем не менее, этот мяч уже не решал исход встречи. "Милан" аккуратно защищался, не позволив "Роме" забить даже одного мяча.

Благодаря этому успеху "Милан" продолжил свое устойчивое движение к вершине турнирной таблицы Серии А, продлив свою победную серию до пяти матчей и беспроигрышную до 12. Команда Гаттузо занимает седьмое место с 44 очками, как и у шестой "Сампдории". "Рома" теперь пятая в Серии А с 50 очками.

2017-18, Чемпионат Италии. 2-й круг. 26-й тур.

"Рома" - "Милан" 0:2 (0:0)



Голы: Кутроне, 48 (0:1); Калабрия, 74 (0:2)



"Рома": Алисон; Бруно Перес; Манолас; Фасио; Коларов; Юндер (Дефрель, 73); Стротман; Перотти; Пеллегрини (Жерсон, 80); Найнгголан (Джеко, 64); Шик



"Милан": Доннарумма Дж.; Романьоли; Кесси; Родригес Р.; Калабрия; Бонуччи; Бонавентура (Монтоливо, 90); Билья; Чалханоглу; Сусо (Борини, 82); Кутроне (Калинич Н., 67)

