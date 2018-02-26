Эмоции и здравый смысл. "Верес" - "Динамо" - 3:1. Футбол

Киевляне потерпели во Львове сенсационное поражение от "Вереса", открыв сопернику путь в шестерку и усложнив свои шансы в золотой гонке

ВЕРЕС - ДИНАМО - 3:1 (2:1)

Голы: КУЛИШ, 13 - 1:0. СИМИНИН (с пенальти), 23 - 2:0. ЦЫГАНКОВ (Вербич), 42 - 2:1. СТЕПАНЮК (Кожанов), 82 - 3:1.

«Верес» (Ровно): Бандура - 6,0. Каменюка - 6,0. Адамюк - 5,5. Борзенко (к) - 5,0. Симинин - 5,5. Кожанов - 5,5. Каленчук - 5,0. Карасюк - 5,5. Пепи - 5,0 (Мягков, 58 - 5,5). Степанюк - 6,0 (Жулиу Сезар, 90 - б/о). КУЛИШ - 6,5 (Морозенко, 72 - 5,5).

«Динамо» (Киев): Рудько - 4,5. Морозюк (к) - 4,5. Бурда - 5,0. Кадар - 5,0. Пиварич - 5,0. Ротань - 4,5. Буяльский - 5,0. Цыганков - 5,5 (Гонсалес, 74 - 5,0). ВЕРБИЧ - 5,5. Жуниор Мораэс - 5,0 (Гармаш, 46 - 5,0). Беседин - 5,0.

Наказания: Кадар, 48. Морозюк, 55. Бурда, 57. Бандура, 57. Симинин, 65. Степанюк, 82 (предупреждения). Ротань, 21 (удаление). Бурда, 67. Симинин, 72 (удаления, вторые предупреждения).

Голевые моменты: 5 - 5.

Удары (в створ ворот): 8 (4) - 8 (4).

Угловые: 1 - 5.

Судьи: ДЕРДО (Черноморск). Скрипка (Кропивницкий). Корнийко (Миргород).

25 февраля. Львов. «Арена Львов». Минус 11 градусов. 2721 зрителей (вмещает 34 915).

Любого сюрприза можно было ожидать от «Вереса» - если помнить о его стремлении во что бы то ни стало зацепиться за первую шестерку, и не забывать, что в самом начале чемпионата ровенский клуб, тогда еще не расставшийся при крайне загадочных обстоятельствах с Юрием Виртом, вырвал у киевлян на их поле нулевую ничью. Помнится, вместо веселья в раздевалке гостей тогда царило уныние - и абсолютная уверенность, что при пустых трибунах (наказание КДК за поведение болельщиков) «Динамо» следовало обыгрывать.

И тем не менее, сюжет вчерашней игры, проходившей при незначительном для масштабов «Арены Львов» стечении публики и в лютый мороз, не возник бы и в голове родившегося в этом городе почти век назад писателя-фантаста Станислава Лема. Дело даже не в конечном результате - в событиях, которые этому предшествовали. Включая три красные карточки…

***

Кадровую ротацию Александр Хацкевич провел вчера, как и следовало ожидать, не по медицинским показателям. Полтора тайма игравший против АЕКа с разбитой головой Николай Морозюк, получивший пинок в поясницу Виталий Буяльский и чуть было не попросивший замену после удара в колено Тамаш Кадар вышли на отвратительный и с поправкой на время года львовский газон с первых минут. Зато отдых получил Томаш Кендзера: возвращение из лазарета Йосипа Пиварича позволило Морозюку перейти на правый край обороны.

Отбывавшего последний из двух матчей дисквалификации Евгения Хачериди в центре вновь заменил универсал Никита Бурда, а не свежеприобретенный у «Олимпика» Артем Шабанов. В опорной зоне, как ни парадоксально это прозвучит с поправкой на возраст игроков, вместо перебравшего карточек 20-летнего Владимира Шепелева вышел 36-летний Руслан Ротань. И провел один из наименее удачных матчей в своей знавшей разные времена карьере.

***

Более логично, хоть и рискованно, выглядело решение дать новый шанс полгода киснущему в резерве за спиной то одного, то другого конкурента голкиперу Артуру Рудько, а впереди, поневоле увеличивая разрыв между линиями, сделать ставку на двух нападающих - Артема Беседина на острие и Жуниора Мораэса немного в оттяжке. «Коррективы соперника внесли изменения в структуру его игры - и мы не могли этим не воспользоваться», - скажет позднее и сам не до конца верящий в счет на табло наставник хозяев Юрий Свирков.

Игра вполне могла бы пойти по сценарию столичных гостей, не обхвати Максим Каленчук двумя руками того же Бурду, когда Виктор Цыганков, уступивший левый фланг Беньямину Вербичу, ловко закрутил справа мяч на дальнюю штангу. Через минуту Цыганкова уронили на газон, обозначив серьезность намерений, а еще через пять - Бурда, смело пойдя головой на мяч, встретил голову Сергея Борзенко. Искры засверкали не только в глазах участников этого жутко смотревшегося со стороны столкновения.

***

Тринадцатая же минута (вот и не верь после этого в приметы!) стала для киевлян роковой. От головы Станислава Кулиша мяч в ключевой момент атаки «Вереса» оказался у Морозюка, все решили, что на этом эпизод себя исчерпал - но динамовский капитан, решив отдать мяч назад вратарю, фактически выкатил его на ход ровенскому форварду. Кулиш не использовать такой шанс обогнуть распластавшегося на газоне Рудько и закатить мяч в пустые ворота не мог. Да и поверить в реальность случившегося - тоже.

Дальнейшие события развивались стремительно. Все тот же Кулиш, брошенный в прорыв Русланом Степанюком, мог бы оказаться с голкипером с глазу на глаз, но Ротань сопернику этого не позволил. Толчок в спину на самом входе в штрафную был оценен потомственным арбитром Александром Дердо как фол последней надежды, хотя преградить Степанюку путь к воротам при желании мог еще и Кадар.

Пенальти был несомненным, но решение выписать Ротаню прямую красную карточку выглядело нелогичным если не по букве, то по духу футбольных правил. Оставшись в меньшинстве и пропустив второй гол, гости сокращали шанс спасти игру почти до нуля.

***

Многое, впрочем, в такой ситуации зависит от класса гостей. Мгновенно перестроившись (Буяльский стал чаще опускаться пониже опорной зоны, а Пиварич и Морозюк - примерили на себя роли латералей), динамовцы попытались нивелировать численный перевес «Вереса» за счет мастерства. Реальной остроты у ворот Александра Бандуры тем не менее возникало немного - и гол, забитый киевлянами перед перерывом, практически не вытекал из логики происходившего.

По сути, голевой момент создал Вербич. Откликнувшись на передачу Буяльского, он ловко обыграл в штрафной Каленчука и Борзенко, прошел вратаря - и так выложил мяч под удар Цыганкову, что не внести его в сетку вместе с защитником тот просто не мог. Трибуны, на которых практически в равных долях мерзли сторонники обеих команд, отметили событие залпами пиротехники и огнями файеров. Заодно и согрелись…

***

Хацкевич увидел усиление в замене Мораэса на Дениса Гармаша, Свирков - в выходе одного дебютанта, Павла Мягкова, вместо другого, бразильца Пепи. Между этими заменами, помимо щедрой раздачи арбитром карточек, запомнился эпизод, чуть не обернувшийся дракой стенка на стенку. Бандура отбил мяч перед собой после хлесткого дальнего удара Вербича, а первым успевший на добивание Бурда врезался в голкипера.

Дердо прописал «горчичники» и динамовцу, действия которого трактовались как нападение на вратаря, и собственно Бандуре, мстительно попинавшему ногами Бурду. Кто же знал, что всего через десять минут защитник киевлян опрокинет в середине поля Степанюка - и гости останутся вдевятером?

Хацкевич, тогда еще видевший перспективу в замене Беседина, сразу отозвал размявшегося Дмитрия Хлебаса. Вторую замену он сделает позже, освежив правый фланг атаки Дерлисом Гонсалесом, а третью - не использует вовсе…

***

«Верес» был ближе к тому, чтобы забить третий гол, чем «Динамо» к восстановлению паритета. Чего стоит один только выстрел Никиты Каменюки, пришедшийся в стойку! Но, стоит заметить, попал в штангу при исполнении штрафного и Морозюк - это случилось уже после того, как за очередной фол на Вербиче был удален Сергей Симинин. Поле опытный защитник покидал, возмущаясь арбитром и по-боксерски бросая оземь перчатки. Видимо, за неимением шапки.

Хозяева после этого откровенно стали играть на отбой, но неожиданно… забили. Прострел не блиставшего до той поры Дениса Кожанова замкнул Степанюк - и, кажется, не сразу поверил своему счастью…

Александр ХАЦКЕВИЧ, главный тренер «Динамо»:

- Учитывая количество индивидуальных ошибок в обороне, мне непонятно, какойбыла концентрация отдельных наши футболистов. Фамилии называть не стану, мы разберем это внутри коллектива.Конечно, на таком поле созидать было тяжело. После второго удаления эмоции преобладали над здравым смыслом. При этом команда не останавливалась, играла, но мы пропустили в контратаке тоже вследствие индивидуальной ошибки.

Результат уже не исправим, но некоторые моменты судейства понять сложно. То же удаление Ротаня, например. Или вторая карточка Бурде! Если судья увидел фол в центре поля - это его решение. Но если арбитр не справляется с такой компактной игрой и изобилием борьбы, ему нужно заканчивать судейскую деятельность…

Юрий СВИРКОВ, главный тренер «Вереса»:

- Мы понимали, что соперник будет играть на фоне усталости, но после второго гола сами не поверили, что матч может складываться таким образом. Игра и с нашей стороны сломалась - в этом несомненная заслуга «Динамо», у которого более сильные и классные исполнители. Нам было тяжело, но тем приятнее результат…