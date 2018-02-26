Последний Кельн обыгрывает Лейпциг, Шальке обходит Байер. Футбол

Недавний участник Лиги чемпионов и действующий вице-чемпион Бундеслиги РБ Лейпциг проиграл свой третий матч за неделю, проведя свои худшие семь дней в истории клуба. Сегодня вечером команда с неограниченными ресурсами проиграла дома худшей на данный момент команде Бундеслиги "Кельну" - 1:2.

Матч на "Ред Булл Арена" состоял из двух полностью разных таймов. До перерыва РБ, казалось, без шансов для "козлов" должен был их обыгрывать, упустив, как минимум, 3-4 голевых момента. Но забил только Жана-Кевина Огустен на пятой минуте.

Во втором тайме игроки, казалось, поменялись футболками. Уже "Кельн" создавал голевые моменты и сумел добиться заслуженной волевой победы. Зимний новичок Винсент Козьелло сравнял счет на 70-й минуте, а еще через семь Марсель Ризе ассистировал Леонардо Битенкуру - 1:2.

Теперь "быки" занимают шестую позицию в турнирной таблице, а "Кельн" тем временем уже сравнялся по очкам с предпоследним "Гамбургом", а до спасительного 16-го места уже не так уж и далеко - семь очков.

В еще одном воскресном матче встречались конкуренты за Лигу чемпионов и "Шальке" сумел в Леверкузене взять три очка, вытеснив "Байер" из первой четверки.

Гвидо Бургшталлер открыл счет на 11-й минуте после индивидуальных действий. Так продолжилась традиция "Шальке", по которой они всегда побеждают в Бундеслиге, если забивают первыми. Задачу гостям упростил полузащитник "Байера" Доминик Коор, получивший на 38-й минуте вторую желтую карточку. А итог подвел на 89-й минуте Набиль Бенталеб с пенальти.

2017-18, Чемпионат Германии

Игровой день : 2018-02-25

"Байер" - "Шальке" 0:2 (0:1)



Голы: Бургшталлер Г., 11 (0:1); Бенталеб, 89 (пенальти) (0:2)



"РБ Лейпциг" - "Кёльн" 1:2 (1:0)



Голы: Огустен, 5 (1:0); Козьелло, 70 (1:1); Биттенкорт, 77 (1:2)

