Суркис: Я потребую гарантий в Мариуполе, а дисквалификация - это другой вопрос. Футбол
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в эфире программы "Профутбол" на канале 2+2 заявил, что не будет отступать от своих требований, если "бело-синим" нужно будет ехать на матч в Мариуполь.
Мариупольский клуб может попасть в первую шестерку, и тогда во втором этапе УПЛ "Динамо" должно будет встретиться с ним.
"Я опять буду требовать гарантий безопасности для киевского "Динамо". Дисквалификация в случае второй неявки? То уже другой вопрос, давайте сначала разберемся с этим", - сказал Суркис.
По его словам, клуб получил 9 писем о том, что в Мариуполь было небезопасно ехать.
"Я не хочу расколоть чемпионат. Будет время, когда мы сможем спокойно ездить и в Донецк", - цитирует Суркиса
Напомним, "Динамо" проиграло "мариупольское дело" в CAS. Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию "Динамо" на присуждение технического поражения за неявку на матч с "Мариуполем". В августе 2017 года киевляне не поехали на поединок, мотивируя это вопросом безопасности.
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