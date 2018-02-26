Суркис: Я потребую гарантий в Мариуполе, а дисквалификация - это другой вопрос. Футбол

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в эфире программы "Профутбол" на канале 2+2 заявил, что не будет отступать от своих требований, если "бело-синим" нужно будет ехать на матч в Мариуполь.

Мариупольский клуб может попасть в первую шестерку, и тогда во втором этапе УПЛ "Динамо" должно будет встретиться с ним.

"Я опять буду требовать гарантий безопасности для киевского "Динамо". Дисквалификация в случае второй неявки? То уже другой вопрос, давайте сначала разберемся с этим", - сказал Суркис.

По его словам, клуб получил 9 писем о том, что в Мариуполь было небезопасно ехать.

"Я не хочу расколоть чемпионат. Будет время, когда мы сможем спокойно ездить и в Донецк", - цитирует Суркиса ТСН .

Напомним, "Динамо" проиграло "мариупольское дело" в CAS. Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию "Динамо" на присуждение технического поражения за неявку на матч с "Мариуполем". В августе 2017 года киевляне не поехали на поединок, мотивируя это вопросом безопасности.