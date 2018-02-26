Хочолава: Шахтер не думал останавливаться. Футбол
Защитник "Шахтера" Давид Хочолава прокомментировал уверенную победу над кропивницкой "Зиркой" (5:0).
- Матч получился даже легче тренировки. Согласны?
- Нет. Дело в том, что очень хорошо сработала установка на игру. Мы знали, как действует наш сегодняшний соперник, на днях разбирали их игру. Отдавали передачи за спину - понимали, что будут свободные зоны. И наши быстрые футболисты этим воспользовались, создали большое количество моментов.
- Что вам даёт такой поединок?
- Три очка. Это самое главное. Наша задача - стать чемпионами. В любой игре мы должны побеждать и добиваться своей цели. Надеюсь, в конце мая станем чемпионами.
- "Динамо" сегодня оступилось...
- Это приятно, когда преследователь теряет очки. Тем не менее, мы не следим за игрой киевлян, не надеемся на их осечки. В первую очередь, смотрим на свой футбол.
- Была ли мотивация на второй тайм?
- У нас есть внутренняя мотивация - "Шахтёр" никогда не останавливается. Наверное, второй тайм получился несколько хуже из-за суровой погоды. Мне не приходилось играть при таком морозе. Уже несколько лет выступаю в Украине, но -14 - это очень много. Тяжело было разбежаться, на разминке тоже ощущаешь дискомфорт. К счастью, очень хорошо начали, забили гол. "Шахтёр" не думал останавливаться. Все хотели выиграть и забить как можно больше голов.
Евгений Ренёв, terrikon.com из Харькова
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