Бутко: Мы хотели забить больше

Защитник "Шахтёра" Богдан Бутко поделился мнением о разгроме кропивницкой "Зирки" (5:0).

- Игра давалась нам легко, особенно первый тайм. После перерыва понимали, что результат уже сделан. Да и холодно было. Такие матчи дают команде уверенность - создаём моменты, много забиваем. Да и сзади сыграть на ноль - это очень хорошо. Конечно, соперник много позволял. Посмотрел статистику - у "Зирки" был лишь один удар в сторону наших ворот. И больше ничего...

- Была ли мотивация выходить на второй тайм?

- Мы хотели забить больше. А почему бы и нет? Наверное, но счёт на табло сделал своё дело.

- Паулу Фонсека признался, что у него ещё не было матчей при такой погоде. А у вас?

- В моей карьере было и холоднее. Когда играл в пермском "Амкаре", то было и -16. Да, в первом тайме было холодно. А потом уже нормально, организм привыкает.

Евгений Ренёв, terrikon.com из Харькова


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