Украинский полузащитник "Манчестер Сити" выиграл свой первый трофей в Англии. Футбол

В финальном матче за Кубок английской лиги "горожане" разгромили "канониров" - 3:0.

Украинский полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко выиграл свой первый трофей в Англии, хотя и просидел весь матч в запасе, передает Укринформ.

В финальном матче за Кубок английской лиги "Манчестер Сити" в воскресенье победил "Арсенал" со счетом 3:0.

Фото: twitter@ManCity

Первый тайм на "Уэмбли" завершился в пользу "горожан" - 1:0. У команды Хосепа Гвардиолы отличился Агуэро.

После перерыва Компани удвоил преимущество "Манчестер Сити", а на 65-й минуте Давид Сильва сделал счет 3:0. После этого все вопросы в матче были сняты - "Ман Сити" уверенно довел дело до победы.

Как сообщалось, украинский полузащитник лидера Английской Премьер-Лиги не сдал зимнюю сессию в Сумском государственном педагогическом университете им. А.С. Макаренко.

Напомним, Зинченко перешел в "МанСити" в июле 2016 года. До этого воспитанник донецкого "Шахтера" играл за роSSийский футбольный клуб "Уфа".

Зинченко дебютировал в "Манчестер Сити" в английской Премьер-лиге в декабре 2017.