Гвардиола завоевал первый трофей с Манчестер Сити

"Манчестер Сити" и "Арсенал" не играли на этих выходных в чемпионате Англии по уважительной причине. Им предстояло провести на "Уэмбли" финал Кубка Лиги.

Хосеп Гвардиола решил сделать ставку на резервного вратаря Браво - и не прогадал! На 19-й минуте голкиперу удалось сделать результативную передачу. Браво сильно выбил из штрафной, мяч достался Агуэро, который не стал сближаться с Оспиной, а сразу решил перебрасывать вратаря. Попал точно в правый угол - 0:1! Так счет был открыт.

После перерыва "Сити" еще прибавил и смял "канониров". Сперва Компани поборолся за мяч, заработал угловой, а затем сам же и завершил розыгрыш - Де Брюйне подал, Гюндоган пробил, а Компани подставил ногу и удвоил преимущество. 2:0, а крупным счет сделал Данило Силва - он получил на левом фланге мяч от другого Данило, продавил Чамберса, развернулся и пробил точно в правый угол.

3:0 - Александр Зинченко, хоть и остался в запасе, полностью сопричастен к победе. Это первый трофей Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити", но вряд ли последний!

2017-18, Кубок английской лиги.

"Арсенал" - "Манчестер Сити" 0:3 (0:1)



Голы: Агуэро, 19 (0:1); Компани, 58 (0:2); Силва, 65 (0:3)



"Арсенал": Оспина; Беллерин; Чамберс (Уэлбек, 66); Косельни; Монреаль (Колашинац, 26); Мустафи Ш.; Уилшир; Рэмзи (Айуоби, 73); Джака Г.; Озил; Обамейянг



"Манчестер Сити": Браво; Уолкер; Отаменди; Компани; Данило; де Брюйне; Сане Л. (Габриэл Жезус, 77); Фернандиньо (Силва Б., 52); Гюндоган; Силва; Агуэро (Фоден, 89)



Предупреждения: Беллерин, 24; Рэмзи, 32; Чамберс, 47; Уилшир, 89 - Фернандиньо, 36; Компани, 80