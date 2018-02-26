Парцвания: очень непривычно играть, на улице было -12. Футбол

Футболисты донецкого "Олимпика" по завершении матча 21-го тура украинской Премьер-лиги против "Стали" поделились своими эмоциями от матча и прокомментировали самые интересные моменты встречи.

Темур Парцвания: "Раз победили, значит результат положительный для нас. Был нервный поединок, ведь каждому сегодня нужна была победа. Мы забили два зрелищных мяча, могли забивать еще.

Зимний футбол? Сегодня было очень непривычно играть, на улице было -12 градусов. Постепенно разбегались, поле было в порядке сегодня, его хорошо подготовили. Шансы у "Олимпика" есть, мы отстаем от "Мариуполя" на одно очко. Будем биться, стараться, сделаем все, чтобы победить в Мариуполе".

Станислав Беленький: "Мы очень довольны результатом, ведь долгое время не могли победить. Сегодня было достаточно непросто играть по такой морозной погоде, не все у нас получалось, над рисунком игры еще предстоит поработать. Думаю, со временем все придет. В какой-то мере сказывалось давление, ведь во втором тайме у нас оставалось не так много времени, а нам нужно было только побеждать.

Пенальти? Я был уверен в себе, поэтому и подошел к "точке". Забил, надеюсь, продолжу это делать и дальше. Впереди ключевой матч для нас, от которого все зависит. Надеемся только на себя, шансы есть".