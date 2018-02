Снегопад и мороз отложили матч Ювентус-Аталанта

Матч между "Ювентусом" и "Аталантой" в 26-м туре Серии А был отложен, и пока не известно, когда эта игра состоится. При очень сильном снегопаде и низкой температуре обе команды появились на стадион "Альянс Стэдиум", однако арбитр встречи Маурицио Мариани и капитаны Буффон с Толой решили, что игра должна быть отложена.

Интересно, что эти же команды вновь появятся на этом стадионе в среду, когда поспорят за место в финале Кубка Италии. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу туринцев благодаря голу Гонсало Игуаина.

"Нерадзури" приехали в Турин без особого настроения после вылета из Лиги Европы, хотя в матче с дортмундской "Боруссией" они отлично выглядели.

Массимилиано Аллегри решил оставить Пауло Дибалла на скамейке запасных, и линию атаки должны были составить Дуглас Коста, Марио Манджукич и Алекс Сандро, которые принесли победу в матче против "Торино" неделю назад со счетом 1:0. Джанлуиджи Буффон вернулся в ворота, а Лихштайнер, Ругани, Кьеллини и Асамоа составили линию обороны. Маркизио, Пьянич, Матюиди должны были сыграть в полузащите в схеме "Ювентуса" 4-3-3.