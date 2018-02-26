Верес обеспечил себе место в ТОП-6 исторической победой над Динамо

"Динамо" после еврокубковых приключений приехало во Львов, чтобы провести матч с "Вересом". Для ровенской команды важно было набрать очки, чтобы уверенно чувствовать себя в борьбе за место под солнцем (то есть, в топ-шестерке).

Начало матча сложилось для "Вереса" лучше не придумаешь. Морозюк пытался отдать обратный пас вратарю Рудько, но не рассчитал и фактически вывел Кулиша один на один. Форвард технично обвел голкипера и закатил в пустые ворота - 1:0!

Вскоре Кулиш заставил болельщиков "Динамо" хвататься за голову еще раз. После перехвата мяча Степанюк вывел Кулиша на голкипера, Ротань нападающего не догнал, но завалил его руками - красная карточка и удаление! Симинин уверенно пробил с "точки" - 2:0.

Тайм мог пройти для "Вереса" идеально, но перед самым перерывом хозяева зевнули прорыв Вербича по левому флангу, за чем последовала передача на одинокого Цыганкова в центр. Так "Динамо" ушло в раздевалку с рабочим счетом 1:2.

Во втором тайме нервы у динамовцев стали сдавать окончательно. Бурда на ровном месте бессмысленными фолами заработал себе два предупреждения и оставил команду вдевятером. Правда, вскоре судья Дердо полез за красной карточкой в другую сторону - Симинин тоже получил повторный "горчичник".

У "Динамо" были шансы сравнять счет - так, Морозюк со штрафного попал в штангу. Но последнее слово, как и первое, осталось за "Вересом". Степанюк реализовал прострел Кожанова справа и установил окончательный счет - 3:1! К слову, это первый выигрыш у "Динамо" в чемпионатах Украины. "Верес" сенсационно побеждает и гарантирует место в топ-шестерке - конкуренты "Мариуполь" с "Олимпиком" через неделю играют друг против друга и одновременно победить не смогут. А разница мячей у "Вереса" куда лучше.

Турнирная таблица чемпионата Украины

2017-18, Чемпионат Украины. 2-й круг. 21-й тур.

"Верес" - "Динамо" 3:1 (2:1)

Голы: Кулиш, 13 (1:0); Симинин, 22 (пенальти) (2:0); Цыганков, 42 (2:1); Степанюк Р., 82 (3:1)

"Верес": Бандура; Адамюк; Симинин (Морозенко, 72); Пепи (Мягков, 58); Борзенко; Каменюка; Карасюк; Кожанов; Кулиш (до 72); Каленчук; Степанюк Р. (Жулио Сезар Морейра, 90)

"Динамо": Рудько; Бурда (до 67); Кадар; Пиварич; Буяльский; Вербич; Цыганков (Гонсалес Д., 74); Морозюк; Ротань (до 21); Беседин; Жуниор Мораес (Гармаш, 46)

Предупреждения: Симинин, 65, 72; Степанюк Р., 82 - Кадар, 48; Морозюк, 55; Бурда, 58, 67
Удаления: Симинин, 72 (второе предупреждение) - Ротань, 21; Бурда, 67 (второе предупреждение)




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