10 главных героев Олимпиады-2018

Олимпиада в Пхенчхане завершилась. Более двух недель мы прожили под ее знаком. Прощаясь с ней, давайте вспомним ее главных героев...

Александр Абраменко: украинский сюрприз





Мы ожидали медалей прежде всего от биатлонистов. Фристайлисты тоже были надеждой, но слабой. В итоге, биатлон принес Украине одни огорчения. А вот фристайл - единственную радость. Если бы не подвиг Александра Абраменко, болельщики нашей страны вообще могли бы вычеркнуть Пхенчхан из памяти. Абраменко сохранил эту Олимпиаду для страны и для нас - вопреки всему, вопреки судьбе, травмам, обстоятельствам. Сам, без поддержки. И это увеличивает ценность его "золота" в несколько раз.

Марит Бьорген: восемь на пятнадцать





Норвежская лыжница Марит Бьорген в Пхенчхане выиграла два "золота" - в женской эстафете и в 30-километровом марафоне. Это была ее 7-я и 8-я золотая медаль. Таким образом, она догнала своих великих соотечественников - Бторна Дэли и Уле-Эйнара Бьорндалена, у которых тоже по 8 олимпийских чемпионств. Но по общему количеству медалей, Бьорген "делает" их обоих. Теперь у нее - 15 олимпийских наград. В Пхенчхане она добавила в свою коллекцию сразу 5 медалей. Тут переплюнуть ее не смог никто.

Мартен Фуркад: полцарства за полботника





Самую драматичную победу в Пхенчхане одержал король биатлона Мартен Фуркад. В масс-старте он вышел на финишную прямую синхронно с немцем Симоном Шемпом. Они сохранили достаточно сил для борьбы, и на финишную линию ринулись одновременно. Все решили сантиметры. После финиша Фуркад с досады бахнул палкой по снегу - чувствовал, что проиграл. Но фотофиниш четко показал, что он опередил Шемпа. Ценой победы стала половина французского ботинка Фуркада...

Никита Гусев: палочка-выручалочка





Кто был главным героем роSSийской команды, выигравшей хоккейный турнир? Капитан Павел Дацюк? Илья Ковальчук, побивший национальный рекорд результативности? Кирилл Капризов - автор "золотого гола"? Нет! Главный герой все-таки - Никита Гусев. Никакого "золотого гола" не было бы вовсе, если бы на исходе основного времени он не смог забросить шайбу, которая перевела игру в овертайм. РоSSийская команда играла в тот момент в меньшинстве. Самые ярые оптимисты готовы уже были примириться с поражением. Но не Гусев.

Шон Уайт: из героев - в идиоты





В Пхенчхане американец Шон Уайт выиграл третье в своей карьере "золото" в хафпайпе. Такого история сноуборда еще не видела. Уайт стал уникумом и героем - но тут же превратился в изгоя и идиота для нации, которая даже не успела им по-настоящему возгордиться. Подхватив национальный флаг США , Уайт протащил его по снегу, а по ходу дела еще и наступил на него. Общественность сочла это неуважением к нации и обрушилась на героя в твиттере . До сих пор отбивается...

Эстер Ледецка: леди дабл





Чехия выиграла в Пхенчхане два "золота". Оба принесла своей стране 22-летняя Эстер Ледецка. Это девушка из удивительной семьи. Ее дед - Ян Клапач, чемпион мира 1972 по хоккею. Ее отец - известный чешский гитарист и певец Ян Ледецкий. Сама она была звездой сноуборда, впервые стала чемпионкой мира еще в 2015. Но в Пхенчхане решила выступить не только в этом виде, но и в горных лыжах. И взяла "золото" в супергиганте! И плюс к тому, стала чемпионкой в параллельном слаломе по сноуборду. Став тем самым первой спортсменкой, сумевшей в рамках одной Олимпиады победить в двух видах спорта.

Свен Крамер: мистер пять тысяч





В истории конькобежного спорта еще не было человека, который мог бы выиграть олимпийское "золото" на одной и той же дистанции три раза. Теперь есть. Это голландец Свен Крамер. Он третий раз подряд - лучший на пяти километрах. Добавим еще его "серебро" в Турине, которое он только по неопытности на смог переплавить в "серебро"... В Пхенчхане Крамер установил новый олимпийский рекорд на своей любимой дистанции. Ближайший соперник уступил ему целую пропасть - почти две секунды.

Натан Чен: когда и шесть по четыре - мало...





Этот американец китайского происхождения не смог стать не то, что чемпионом - но даже призером Пхенчхана. И все-таки в историю фигурного катания именно здесь вошел. Во время произвольной программы в мужском одиночном катании он смог исполнить сразу 6 прыжков в 4 оборота. Такого до него не смог сделать никто. Если бы Чен был более убедителен в короткой программе - быть ему с медалью. Но не получилось. Место в истории фигурного катания он себе заработал. Место на пьедестале - нет...

Херман Мадрасо: лучший из 116-х





В лыжной гонке на 15 километров мексиканец Херман Мадрасо пришел последним. Он отстал от чемпиона Дарио Колоньи на 26 минут - но тот не поленился прийти и специально поздравить аутсайдера. В чем дело? Да в том, что 43-летний мексиканец всего год как занимается лыжами. И тем не менее, смог подготовиться к Олимпиаде и пройти всю дистанцию. Из всех неудачников Пхенчхана именно Мадрасо признали главным героем.

Нориаки Касай: восьмые - и не последние!





Для японского прыгуна с трамплина Нориаки Касая эта Олимпиада стала уже восьмой. Такого история спорта еще не знала. Но Касай не собирается на этом останавливаться. Он заявил, что через 4 года приедет в Пекин и выступит там. Более того: надеется, что и после Пекина продолжит соревноваться, и у него будут еще олимпийские старты. Дебютировал Касай еще в 1992 в Альбервиле. А 4 года назад в Сочи завоевал первую индивидуальную медаль. В Пхенчхане у него с наградами не сложилось. Посмотрим, как будет в Пекине.