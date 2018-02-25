Юрий Вернидуб: Будем готовиться к Динамо. Футбол

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб - после победы над "Ворсклой" (3:0).

- Накануне все мы смотрели игру "Александрия" - "Мариуполь". Поздравляю александрийцев с достойной победой. Я ребятам сказал ещё до этого матча, что у нас есть два важных момента: для начала попасть в первую шестёрку, хотя после вчерашнего проигрыша "Мариуполя" мы все понимали, что этот груз с нас спал и мы уже в шестёрке. А второй момент в том, что мы не имеем никакого права опускаться ниже третьего места.

Ребята сегодня вышли, показав неплохой футбол. Считаю, что игра была равной. Особенно первый тайм. Мы понимали, что "Ворскла" не зря находится, на данный момент, на первом месте. Из десяти побед полтавчан пять из них были достигнуты со счётом 1:0. Это говорит о хорошей игре соперника в обороне.

Наши ребята присматривались минут 20, потом задвигались, появились моменты. А после удаления преимущество полностью перешло к нам. Мы забили три мяча, ещё могли забить. Я поздравляю всех ребят и тех людей, которые были за "Зарю" сегодня. Будем готовиться к "Динамо".


Terrikon со ссылкой на ФК Заря


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