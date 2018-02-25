Роман Санжар: Теперь у Олимпика есть шанс побороться за первую шестерку. Футбол
Наставник "Олимпика" Роман Санжар отметил важность победы над "Сталью" (2:0).
- Безусловно, сегодняшняя победа дает нам шанс побороться за первую шестерку. Понятно, что сегодня самым важным был результат, а по игре есть масса вопросов. Ребята были зажаты. Поменять за зиму 13 игроков - очень много. Главное, что взяли три очка. Победа должна принести какую-то уверенность. Из-за зажатости многое не получается.
Я планировал выпускать Кисиля в любом случае. Руслан может забить, у него это есть. Он пропустил сборы и еще не совсем готов физически, но мастерство и хладнокровие в завершении у него есть. Верил, что он может забить. Своим голом он придал уверенности.
Как будем готовиться к "Мариуполю"? В обычном режиме. Разберем их игру, сделаем акценты на сильных и слабых сторонах, - сказал Санжар в эфире канала "Футбол 1".
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25.02.2018 15:49