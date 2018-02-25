Тренер Герты: можем быть очень и очень довольны. Футбол

Главный тренер "Герты" Паль Дардаи прокомментировал ничью с "Баварией".

"В обороне мы играли очень хорошо и выполнили все, что было запланировано, - приводит слова специалиста мюнхенского клуба. - Правда, несколько раз мы позволили сопернику использовать свободные зоны и в эти моменты было очень опасно. Мы были очень неприятным соперником, но не смогли последовательно разыграть свои контратаки. Мы можем быть очень и очень довольны".

"От тренерского штаба мы получили хороший план на игру. Мы его смогли очень хорошо воплотить, каждый футболист справился со своей задачей. Заработать одно очко в Мюнхене просто великолепный результат", - добавил форвард "Герты" Дэви Хельке.

"Бавария", напомним, не смогла вписать новый замечательный рекорд в свою славную историю. Баварцы сыграли вничью на "Альянс Арене" с берлинской "Гертой" - 0:0 в матче 24-го тура чемпионата Бундеслиге, прервав, таким образом, свою победную серию.


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