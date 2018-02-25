Артем Далакян присоединился к Ломаченко и Усику

Украинский боксер Артем Далакян, одержавший на профессиональном ринге 16 побед в 16 боях (11 - нокаутом), победил в США хозяина ринга Брайана Вилорию, завоевав вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшей весовой категории.

Соперник Далакяна в свое время владел стоявшим на конку поясом, но так и ничего не смог противопоставить украинцу. Весь бой прошел под его диктовку, хотя и продлился все отведенные на поединок 12 раундов. По итогам боя судьи единогласно отдали победу Далакяну с огромным преимуществом, выставив одинаковые оценки: 118:110.

Таким образом, Далакян стал уже третьим представителем Украины наряду с Василием Ломаченко и Александром Усиком действующим чемпионом мира по боксу.


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