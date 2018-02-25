Андрей Шевченко: козыри Шахтера - командная скорость и контроль мяча

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко - о противостоянии "горняков" с "Ромой" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Как вам матч между "Шахтером" и "Ромой"?
- Команды перед игрой находились в разном состоянии. "Рома" уже заканчивает долгий сезон в Италии, а для "Шахтера" это была первая официальная игра после долгого перерыва. Отсюда и те неточности при реализации атак, которые мы видели. Это был очень хороший матч! Нет сомнений, что в Риме напряжение на поле будет не меньшим.

- Какими видите итоговые шансы "горняков"?
- Посмотрим, как каждая из команд сможет реализовать свои козыри. Козыри "Шахтёра" - командная скорость и контроль мяча.

- Недавно суперкомпьютер просчитал, что римляне два раза проиграют. Как вообще относитесь к подобным компьютерным расчетам?
- Компьютерные расчёты бывают очень разными. Мы в своей работе используем много аналитической информации, сейчас без неё, наверное, невозможно тренировать. Но с точки зрения прогнозов я не могу ничего сказать, я их не делаю.


Terrikon со ссылкой на footboom.com


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Олимпиада 2018: Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программеОлимпиада 2018: Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программе
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Итальянская пресса: новый владелец Милана обанкротилсяИтальянская пресса: новый владелец Милана обанкротился
Блок рекламы


Похожие новости
Капитан "Шахтера" дисквалифицирован до 22 августа. ФутболКапитан "Шахтера" дисквалифицирован до 22 августа. Футбол
Мариуполь арендовал двух хавбеков Шахтера. ФутболМариуполь арендовал двух хавбеков Шахтера. Футбол
В центре Харькова подрались фанаты "Шахтера" и "Ромы" (ВИДЕО). ФутболВ центре Харькова подрались фанаты "Шахтера" и "Ромы" (ВИДЕО). Футбол
КДК ФФУ оштрафовал гендиректора Шахтера. ФутболКДК ФФУ оштрафовал гендиректора Шахтера. Футбол
Ковалец: Лига наций дает Шевченко три преимуществаКовалец: Лига наций дает Шевченко три преимущества
"Ворскла" подписала воспитанника "Шахтера""Ворскла" подписала воспитанника "Шахтера"
Ворсклу пополнил игрок молодежного состава ШахтераВорсклу пополнил игрок молодежного состава Шахтера
Андрей Павелко: В Лозанне рассматривается дело о безопасности всей Украины. ФутболАндрей Павелко: В Лозанне рассматривается дело о безопасности всей Украины. Футбол
Олимпик в Турции: работа с мячами. ФутболОлимпик в Турции: работа с мячами. Футбол
Шевченко даст шанс резервистам сборной и останется с тем же штабом. ФутболШевченко даст шанс резервистам сборной и останется с тем же штабом. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости