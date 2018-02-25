Андрей Шевченко: козыри Шахтера - командная скорость и контроль мяча

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко - о противостоянии "горняков" с "Ромой" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Как вам матч между "Шахтером" и "Ромой"?

- Команды перед игрой находились в разном состоянии. "Рома" уже заканчивает долгий сезон в Италии, а для "Шахтера" это была первая официальная игра после долгого перерыва. Отсюда и те неточности при реализации атак, которые мы видели. Это был очень хороший матч! Нет сомнений, что в Риме напряжение на поле будет не меньшим.

- Какими видите итоговые шансы "горняков"?

- Посмотрим, как каждая из команд сможет реализовать свои козыри. Козыри "Шахтёра" - командная скорость и контроль мяча.

- Недавно суперкомпьютер просчитал, что римляне два раза проиграют. Как вообще относитесь к подобным компьютерным расчетам?

- Компьютерные расчёты бывают очень разными. Мы в своей работе используем много аналитической информации, сейчас без неё, наверное, невозможно тренировать. Но с точки зрения прогнозов я не могу ничего сказать, я их не делаю.