Олимпиада 2018: две Кореи прошли вместе на церемонии закрытия

Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018, которые завершились в Пхенчхане.

Как известно, представители КНДР и Южной Кореи проходили вместе и под единым флагом на церемонии открытия. На ОИ-2018 в женском хоккее участвовала объединенная корейская команда. До Игр в Пхенчхане спортсмены КНДР и Кореи в последний раз проходили под общим флагом на Играх-2006 в Турине.

Ранее, напомним, Международный олимпийский комитет решил не допустить спортсменов из так называемой команды "Олимпийские атлеты из РоSSии", чтобы он прошли под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Восстановление ОКР перед церемонией закрытия Игр было бы противоречивым решением из-за двух случаев применения допинга, зафиксированных во время Олимпиады, посчитали в МОК.


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