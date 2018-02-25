Юрген Клопп: Шахтер одержал особенную победу над Ромой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые он посмотрел в течение недели.

«Я смотрел все игры первого раунда плей-офф. Это были матчи высокого качества. Знал, что «Севилья» все еще очень сильна, поэтому я не удивился такому результату их поединка с «МЮ». «Юнайтед» провел абсолютно нормальный матч против них.

Из других встреч я бы выделил поражение «Ромы» в Украине. Возможно, для некоторых стала сюрпризом победа «Шахтера», но они отлично играли. У них была длительная зимняя пауза, и это делает победу над «Ромой» особенной.

Знаю все команды плей-офф, приятно за ними наблюдать. Но нам встречаться c «Манчестер Юнайтед» через две недели, поэтому я был должен следить за ними. К тому же мы можем вновь встретиться с «Севильей», если пройдём дальше. Я не волновался ни до просмотра матчей, ни после. Я знаю лишь то, что все клубы показывают качественную игру», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Севильей» (0:0), а «Шахтер» на своем поле победил «Рому» (2:1).


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