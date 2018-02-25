Гвардиола рассказал, как пытался перейти в Арсенал Венгера. Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как пытался попасть в состав «Арсенала» Арсена Венгера, когда был футболистом.

«Когда я был игроком, то очень хотел оказаться в «Арсенале» Венгера. Я звонил ему, чтобы пройти собеседование, и Арсен пригласил меня к себе домой. Он был очень добр. Я сказал, что моя мечта – играть в Премьер-лиге, что я хотел бы играть в его команде, что, по моим ощущения, могу помочь «Арсеналу».

Возможно, это было слегка высокомерно с его стороны, но он ответил, что для меня нет места в составе его клуба. Мне бы хотелось поиграть под руководством Венгера, но тогда это было невозможно, так что никаких проблем по этому поводу.

Венгеру нравится тип футболистов, который характеризуется классом и высоким уровнем техники. Мне эти характеристики тоже очень импонируют. Если про «Манчестер Сити» говорят, что наша игра чуть напоминает стиль «Арсенала» последних 20 лет, то это хорошо для нас», – приводит слова каталонца Sky Sports.

Напомним, что сегодня «Манчестер Сити» Гвардиолы и «Арсенал» Венгера встретятся в финале Кубка английской лиги.