Гвардиола рассказал, как пытался перейти в Арсенал Венгера. Футбол
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как пытался попасть в состав «Арсенала» Арсена Венгера, когда был футболистом.
«Когда я был игроком, то очень хотел оказаться в «Арсенале» Венгера. Я звонил ему, чтобы пройти собеседование, и Арсен пригласил меня к себе домой. Он был очень добр. Я сказал, что моя мечта – играть в Премьер-лиге, что я хотел бы играть в его команде, что, по моим ощущения, могу помочь «Арсеналу».
Возможно, это было слегка высокомерно с его стороны, но он ответил, что для меня нет места в составе его клуба. Мне бы хотелось поиграть под руководством Венгера, но тогда это было невозможно, так что никаких проблем по этому поводу.
Венгеру нравится тип футболистов, который характеризуется классом и высоким уровнем техники. Мне эти характеристики тоже очень импонируют. Если про «Манчестер Сити» говорят, что наша игра чуть напоминает стиль «Арсенала» последних 20 лет, то это хорошо для нас», – приводит слова каталонца Sky Sports.
Напомним, что сегодня «Манчестер Сити» Гвардиолы и «Арсенал» Венгера встретятся в финале Кубка английской лиги.
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