Микаэль Лаудруп собирается завершить тренерскую карьеру. Футбол
Главный тренер катарского «Аль-Райяна» Микаэль Лаудруп сообщил, что работа в нынешнем клубе станет последней или предпоследней в его тренерской карьере.
«Год назад сказал, что нахожусь на завершающем этапе тренерской карьеры, - цитирует Лаудрупа Marca. - Нынешняя команда станет последней или предпоследней в моей карьере.
Летом мне исполнится 54 года. Когда завершил игровую карьеру в 1998 году, не думал, что буду работать тренером так долго. В 2000 году меня позвали работать помощником главного тренера сборной Дании, и с тех пор работаю по сей день. Тогда думал, что поработаю несколько лет, а дальше будет видно. И вот я уже в этой профессии почти 18 лет. Я люблю футбол, но в жизни есть и другие вещи.
Каждый день тренировки, перелёты, полная концентрация… Больше всего надоели ожидания в аэропортах, ожидания автобусов, перелёты, отели перед матчами с однотипными ресторанами. Всё это утомляет. Годы проходят. Хочется попробовать другие вещи в жизни».
Добавим, что датский специалист также работал главным тренером «Брондбю», «Хетафе», «Мальорки», «Суонси Сити», «Спартака» и другого катарского клуба «Лехвия».
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