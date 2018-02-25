Германия и Норвегия повторили рекорд Канады по олимпийскому золоту на одной Олимпиаде

Мужская четверка в бобслее принесла команде Германии 14-е золото на Олимпийских играх в Пхенчхане, повторив таким образом рекорд канадцев, установленный в Ванкувере в 2010 году.

Немецкий экипаж в составе Франческо Фридриха, Канди Бауэра, Мартина Гроткопа и Торстена Маргиса после четырех заездов показали время 3:15,85 минут и оставили на 0,53 секунды вторую команду Германии и южнокорейский квартет.

Для Фридриха и Маргиса - это вторая золотая медаль после победы в заездах двоек.

Германия имела шанс завоевать и 15-ю золотую медаль в финале мужского хоккейного турнира, однако упустила победу над командой ОА РоSSии. Немцы в большинстве пропустили за 55 секунд до конца третьего периода третью шайбу, а затем проиграли в овертайме - 3:4.

Таким образом, в общей сложности олимпийские атлеты Германии завоевали 31 медаль (14 золотых, 10 серебряных и семь бронзовых).

В заключительном соревновании на Олимпиаде на 30-километровый дистанции классическим стилем уверенную победу одержала норвежка Марит Бьорген, пробежавшая марафон на лыжах за 1:22:17,6 минуты. Это была также 14-я золотая медаль, а в общей сложности 39-я для Норвегии (еще 14 серебряных и 11 бронзовых). Таким образом, они обновили свой же рекорд, установленный накануне.

Первую серебряную медаль для себя и Финляндии завоевала Криста Пярмякоски, отставшая на 1:49,5 минуты от Бьорген. А первую "бронзу" для шведской команды, у которой до этого уже было семь золотых и шесть серебряных медалей, завоевала Стина Нильссон с отставанием в 1:58,9 минуты от победителя.

Украинка Татьяна Антипенко завершила марафон через 16 минут после чемпионки, заняв 38 место из 45 лыжниц, преодолевших 30 километров.


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