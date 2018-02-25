Конте: Набрать три очка будет важно и для нас, и для МЮ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матчем 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Мы должны понимать, что с нынешнего момента и до конца сезона каждый матч очень важен. Набрать три очка будет важно для нас и для «Юнайтед». Борьба за попадание в Лигу чемпионов в самом разгаре, много выдающихся команд борются за нее, и кому-то придется проиграть.

Необходимо начать поединок с единственной мыслью – постараться набрать три очка. Если обладаешь психологией победителя, то стараешься добиться единственно приемлемого результата и одержать победу. Ничья с «МЮ» может быть хорошим результатом, но только после того, как ты попытался сыграть на победу. В прошлом сезоне мы там проиграли, так что необходимо сыграть очень внимательно.

Это большой матч для нас, и мы должны выложиться на 120 процентов своих возможностей. Необходимо играть очень сбалансировано и умно, чтобы понимать, как нужно строить свои атаки. Забьет ли Азар, Виллиан, Педро, Жиру или даже Куртуа, – это не имеет значения. Мы должны быть готовы к игре как единая команда и помогать друг другу.

«МЮ» мастерски играет на контратаках, имея в составе таких игроков, как Лукаку, Лингард, Марсьяль и Мата. Этот клуб был силен ранее и остается сильным сейчас. Когда приобретаешь такого выдающегося игрока, как Санчес, то становишься сильнее. Я ожидаю увидеть его на поле вместе с Лукаку, и я не знаю, будет ли у них другой полузащитник или они сыграют с «десяткой». Погба? Речь идет о топ-игроке, о фантастическом игроке. Я ожидаю увидеть его на поле. Если он не сыграет, будет лучше», – рассказал Конте.