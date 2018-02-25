Рафинья Алькантара намерен остаться в Интере

Полузащитник «Интера» Рафинья Алькантара, арендованный миланцами у «Барселоны», рассказал, что не собирается возвращаться в Испанию.

«Идея Лучано Спаллетти использовать меня в качестве игрока замены на данный момент очень правильная. Но я уже чувствую себя готовым выйти в стартовом составе, если необходимо. нравится, когда со мной всё обсуждают лично. Спаллетти звонил мне, когда я ещё был в «Барселоне». Мы обсуждали его планы относительно меня. Он знает, я могу играть на любой позиции как в полузащите, так и в атаке. Я был даже ложной «девяткой».

Лео Месси и Луис Суарес говорили мне, что я собираюсь в клуб мирового класса, с богатой историей. Я был очарован даже пустым «Сан Сиро», но с болельщиками он совсем преобразился.

Не чувствую никакого давления. Меня очень тепло встретили в клубе. У нас есть все шансы, чтобы завоевать трофей в Лиге чемпионов. Хочу продолжить здесь выступать в следующем сезоне. Я пришёл сюда не просто восстановить форму, а потом снова уехать играть в Барселону. Я намерен остаться. Хотя очевидно, что моё будущее зависит от решения «Интера», — цитирует Рафинью Football Italia.


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