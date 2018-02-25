НБА: результаты матчей 25 февраля

Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

"Филадельфия" - "Орландо" - 116:105 (27:18, 31:22, 29:31, 29:34)
ФС: Эмбиид - 28+14 подборов, Симмонс - 17
ОМ: Гордон - 20, Фурнье - 16

"Майами" - "Мемфис" - 115:89 (34:31, 26:21, 32:18, 23:19)
МХ: Джонсон - 23, Уинслоу - 17
МГ: Харрисон - 17, Дэвис - 14

"Нью-Йорк" - "Бостон" - 112:121 (24:23, 32:36, 25:29, 31:33)
НН: Берк - 26, Хардуэй - 17
БС: Ирвинг - 31, Браун - 24

"Голден Стэйт" - "Оклахома" - 112:80 (24:19, 28:26, 31:21, 28:14)
ГС: Дюрант - 28, Карри - 21
ОС: Уэстбрук - 15+12 подборов, Адамс, Энтони - по 14

"Миннесота" - "Чикаго" - 122:104 (31:24, 29:38, 26:20, 36:22)
МТ: Тиг - 25, Уиггинс - 23, Таунс - 22+13 передач, Гибсон - 19+10 подборов
ЧБ: Лавин - 21, Портис - 15

"Финикс" - "Портленд" - 104:106 (24:28, 26:27, 31:16, 23:35)
ФС: Букер - 30, Уоррен - 19, Лень - 11+13 подборов
ПТ: Лиллард - 40+10 подборов, Нуркич - 14+13 подборов

"Юта" - "Даллас"- 97:90 (35:23, 18:27, 21:21, 23:19)
ЮД: Митчелл - 25, Фэйворс - 14
ДМ: Бареа - 17+12 передач, Феррелл - 13

"Сакраменто" - "Лейкерс" - 108:113 (29:25, 29:25, 25:37, 25:26)
СК: Богданович, Хилд - по 21, Коли-Стайн - 18+15 подборов
ЛЛ: Колдуэлл-Поуп - 34, Томас - 17


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