Хайнкес: Мы можем спокойно жить с этим результатом

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес и защитник мюнхенцев Давид Алаба поделились впечатлениями после матча с "Гертой" (0:0) в рамках 24-го тура чемпионата Германии.

Юпп Хайнкес: "Несмотря на ничью моя команда сегодня показала хорошую игру и хороший настрой. Мы были очень активны и особенно в первом тайме имели хорошие возможности забить, но не использовали их. Если не реализуешь свои моменты, то потом играть против такой умело обороняющейся команды очень тяжело. "Герта" сегодня это делала хорошо.

Мы можем спокойно жить с этим результатом, никаких претензий к команде у меня нет. Мы упустили много моментов, что нам несвойственно. Но такие дни бывают."

Давид Алаба: "Это был непростой матч. Соперник был очень неприятный, хорошо оборонялся и компактно закрывал свободные зоны. Мы смогли создать моменты, но если хочешь победить, свои моменты необходимо реализовывать. Сегодня нам это, к сожалению, не удалось."

Добавим, что в этом поединке, впервые с с апреля 2012 года, "Бавария" не смогла забить ни одного гола на своем поле.


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