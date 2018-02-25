Зидан: Трио Бэйл - Бензема - Роналду показало себя на сто процентов. Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о победе над «Алавесом» (4:0) в матче чемпионата Испании .

«В первом тайме у нас были трудности, нам еще нужно улучшить защиту, потому что соперники зарабатывают очки на наших ошибках. Мы хотим, чтобы наши ворота оставались неприкосновенными.

Уверенность возвращается с такими играми. После матча против «ПСЖ» у нас все хорошо. Нам нужна была такая игра. Мы должны продолжать в том же духе и помнить, что нам необходимо сражаться, чтобы идти вперед.

Самое главное – это атмосфера в раздевалке. Это лучшее, что есть. Мы прошли через очень сложные моменты. Я доволен, что Роналду отдал право пробить заработанный пенальти Бензема. Сегодня был прекрасный поступок Криштиану в отношении Карима. Это хорошо для всех нас. Это и есть командная игра. Бензема же провел очень хорошую игру, и он заслужил гол.

Между игроками нашей команды сейчас отличное взаимодействие. Трио Бэйл – Бензема – Роналду показало себя на сто процентов. Мы хотим, чтобы футболисты всегда чувствовали себя так. Лукас Васкес тоже был очень хорош.

Продолжит ли Бэйл играть слева? Посмотрим. Я хочу его там видеть, но посмотрим. Он провёл 90 минут на позиции, на которой давно не играл, но хорошо справился», — цитирует Зидана Marca.