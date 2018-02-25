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Бундеслига: "Гамбург" потерпел третье поражение кряду, проиграв "Вердеру" В матче 24-го тура чемпионата Германии "Вердер" дома обыграл "Гамбург" со счетом 1:0. В свои ворота забил защитник гостей Рик ван Дронгелен. Фото: hsv.de Это поражение стало для "динозавров" третьим кряду. "Вердер" занимает 14-е место турнирной таблицы бундеслиги, набрав 26 очков. "Гамбург", в активе которого 17 очков, расположился на 17-й строчке. "Вердер" – "Гамбург" – 1:0 (0:0) Гол: ван Дронгелен, 86 – в свои ворота (1:0). "Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Юнузович (Юханнссон, 84), Баргфреде (Гондорф, 90+2), Делэйни, Кайнц (Бельфодиль, 73), Эггештайн, Крузе. "Гамбург": Матения, Пападопулос, Сакаи, Дуглас Сантос, ван Дронгелен, Хант, Костич, Юнг (Арп, 90), Уоллас, Хан, Ятта (Вуд, 77). Предупреждения: Ятта, 59. Аугустинссон, 63. Судья: Цвайер. 24 февраля. Бремен. Стадион Weserstadion Platz. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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