Бундеслига: "Гамбург" потерпел третье поражение кряду, проиграв "Вердеру"

В матче 24-го тура чемпионата Германии "Вердер" дома обыграл "Гамбург" со счетом 1:0.
 
В свои ворота забил защитник гостей Рик ван Дронгелен.
Фото Бундеслига: "Гамбург" потерпел третье поражение кряду, проиграв "Вердеру"
Фото: hsv.de
 
Это поражение стало для "динозавров" третьим кряду.
 
"Вердер" занимает 14-е место турнирной таблицы бундеслиги, набрав 26 очков.
 
"Гамбург", в активе которого 17 очков, расположился на 17-й строчке.
 
"Вердер" – "Гамбург" – 1:0 (0:0)
 
Гол: ван Дронгелен, 86 – в свои ворота (1:0).
 
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Юнузович (Юханнссон, 84), Баргфреде (Гондорф, 90+2), Делэйни, Кайнц (Бельфодиль, 73), Эггештайн, Крузе.
 
"Гамбург": Матения, Пападопулос, Сакаи, Дуглас Сантос, ван Дронгелен, Хант, Костич, Юнг (Арп, 90), Уоллас, Хан, Ятта (Вуд, 77).
 
Предупреждения: Ятта, 59. Аугустинссон, 63.
 
Судья: Цвайер.
 
24 февраля. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.
 


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