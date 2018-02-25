Аргентина возвращается в Формулу-1 в 2019 году?

Один из ведущих промоутеров в Аргентине рассказал, что он ведет переговоры с руководством Формулы-1, чтобы вернуть Гран-при в страну после 20-летнего перерыва в 2019 году.

Южноамериканское государство является одной из первых неевропейских стран, в которой прошли Королевские гонки в 1953 году. Соревнования проводятся на "Аутодромо Хуан и Оскар Галвез", расположенном на юге Буэнос-Айреса.

Финансовые проблемы привели к прекращению гонки в 1998 году, но после смены руководства Формулы-1, а также аргентинского правительства, возможно возрождение гонки.

По словам промоутера, государство выделит 30 миллионов долларов на ремонт и доработку гоночной трассы, чтобы удовлетворять требованиям FIA. На реконструкция понадобится около шести месяцев, поэтому в Аргентине надеются, что все будет готово к моменту, когда будет верстаться календарь сезона 2019 года.