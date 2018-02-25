СМИ: ЧМ-2022 перенесут из Катара в США или Англию. Футбол

В начале декабря 2010 года руководство ФИФА в Цюрихе объявило, что Катар станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу в 2022 году.

На заднем плане было много спекуляций, что при выборе этой ближневосточной страны с проведением чемпионата мира зимой, не могло обойтись без коррупции. Добавил аргументов в теорию заговора обвинения и отстранения от работы многих руководителей ФИФА. Хотя никогда не было прямых обвинений, что Федерация футбола Катара подкупила руководство Всемирной федерации футбола.

Однако немецкие СМИ сообщили, что, вероятно, Мундиаль не состоится на Аравийском полуострове. Эту информацию подтвердил министр спорта Саудовской Аравии Турки Аль-Ашейхом. По его словам, некоторые органы Всемирной федерации футбола вновь расследуют процедуру назначения страны-хозяйки, потому что ими была получена свежая информация, указывающая на подкуп отдельных должностных лиц. Окончательное решение о проведении чемпионата мира в 2022 году будет принято летом.

Соединенные Штаты Америки и Англия были упомянуты в качестве заинтересованных кандидатов для организации 22-го розыгрыша чемпионата мира, проведение которого планируется в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

England emerge as contenders to host 2022 World Cup as FIFA 'consider stripping Qatar' https://t.co/9SJVmm4kDP pic.twitter.com/0DCmONp0jR

— Mirror Football (@MirrorFootball) 24 февраля 2018 г.

Football World Cup 2022 could move to England or US, reports claim#Football #WorldCup2022 #England #US https://t.co/7UzKaom3wG

— IBTimes India (@ibtimes_india) 24 февраля 2018 г.


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