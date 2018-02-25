НХЛ: Брассара обменяли в Питтсбург

"Оттава", "Питтсбург" и "Вегас" обменялись игроками и выборами на драфте. В пятницу Дерика Брассара обменяли в "Питтсбург Пингвинз" в рамках сделки с участием "Оттава Сенаторз", а также "Вегас Голден Найтс", сообщает nhl.com.

"Питтсбург" получил от "Сенаторз" Брассара, молодых игроков Винсента Данна, Тобиаса Линдберга и право выбора в третьем раунде драфта 2018 года.

В "Оттаву" отправились защитник "Пингвинз" Иэн Коул и молодой вратарь Филип Густавссон. "Сенаторз" также будут выбирать игрока вместо "Питтсбурга" в первом раунде драфта 2018 года и в третьем раунде драфта 2019 года.

"Вегасу" достался нападающий "Питтсбурга" Райан Ривз и право выбора в четвертом раунде драфта 2018 года, которое первоначально принадлежало "Ванкувер Кэнакс". "Голден Найтс" также будут выплачивать Брассару 40% зарплаты до окончания сезона.