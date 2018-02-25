Герта не дала Баварии установить исторический рекорд

Мюнхенская "Бавария" не смогла вписать новый замечательный рекорд в свою славную историю. Баварцы сыграли вничью на "Альянс Арене" с берлинской "Гертой" - 0:0 в матче 24-го тура чемпионата Бундеслиге, прервав, таким образом, свою победную серию.

До сих пор у них было 14 побед кряду во всех турнирах - повторение рекорда, установленного в 1980 году. Возможная 15-я победа стала бы исторической. Однако, к разочарованию для болельщиков клуба этого не произошло.

Роберт Левандовски делал все возможное, чтобы отличиться, но это был не его день. Поляк стремился добиться и личного рекорда - забитых мячей в 12 подряд матчах Бундеслиги. Таким образом, с 11 результативными матчами он делит рекорд с нынешним тренером Юппом Хайнкесом, который добился этого успеха много лет назад.

Из других субботних матчей отметим третью победу "Штутгарта", который, похоже, окончательно выбрался из опасной зоны вылета над сенсацией сезона - франкфуртским "Айнтрахтом" со счетом 1:0. Таким образом, после матчей конкурентов "орлы" рискуют выпасть из лигочемпионовского квартета.

Менхенгладбахская "Боруссия" прервала четырехматчевую проигрышную серию на поле "Ганновера", отодвинув соперника с седьмой позиции.

2017-18, Чемпионат Германии

Игровой день : 2018-02-24

"Хоффенхайм" - "Фрайбург" 1:1 (0:0)



Голы: Крамарич, 57 (1:0); Петерсен, 66 (пенальти) (1:1)



"Бавария" - "Герта" 0:0 (0:0)



"Ганновер" - "Боруссия М" 0:1 (0:0)



Голы: Крамер, 72 (0:1)



"Штутгарт" - "Айнтрахт" 1:0 (1:0)



Голы: Томми, 13 (1:0)

