Виллиан: Для меня Моуринью был хорошим тренером

Полузащитник "Челси" Виллиан с уважением относится к главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Напомним, что в воскресенье манкуниацы примут синих на "Олд Траффорд".

Как известно, "Челси" купил Виллиана при Моуринью летом 2013 года и бразилец выиграл с португальским специалистом национальный кубок, прежде чем тренер покинул Лондон в конце 2015 года.

"Он - отличный тренер для меня, - цитирует Виллиана английская пресса. - Я думаю, не только для меня, а также для "Челси" и для многих болельщиков.

Но теперь он в "Манчестер Юнайтед", а я - в "Челси". Я должен думать о своей команде. Конечно, мы друзья, но не на поле.

В воскресенье нас ждет большая игра. Мы с нетерпением ждем ее. Мы ожидаем сложный матч. Там играть очень непросто. Нам нужно оставаться на том же уровне, на котором мы играли с "Барселоной" в Лиге чемпионов".