Моуринью: Следующие несколько недель на Олд Траффорд будут потрясающими
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с нетерпением ждет предстоящий месяц, в течение которого определятся достижения, которые останутся за командой.
Период ответственных матчей для манкунианцев начинается в воскресенье, когда подопечные Моуринью примут на "Олд Траффорд" бывший клуб босса "Челси". Противостояние с "Челси" - первый из матчей на домашней арене "МЮ". В течение марта команду ждет домашняя серия игр с "Ливерпулем" в Премьер-лиге, "Севильей" в Лиге Чемпионов и "Брайтоном" в четвертьфинале Кубка Англии.
"Я думаю, что следующие несколько недель на "Олд Траффорд" будут потрясающими, - цитирует Моуринью английская пресса. - Два больших матча против двух прямых конкурентов в Премьер-лиге, два матча кубков, которые, если все будет хорошо, могут вывести нас в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка Англии.
Иногда у нас есть периоды с тремя, четырьмя матчами подряд, но на этот раз у нас есть четыре матча дома, в выездом к "Кристал Пэлас".
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