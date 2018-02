Конте: Желаю Матичу всего наилучшего, но не в воскресенье

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сожалеет, что экс-полузащитник синих Неманья Матич теперь является игроком "Манчестер Юнайтед".

Матич сыграл ключевую роль в золотом сезоне "Челси", прежде чем перейти за 40 миллионов фунтов в стан соперников лондонцев.

Как известно, в воскресенье "Манчестер Юнайтед" примет "Челси" на "Олд Траффорд" и Конте сожалеет, что теперь серб будет играть против его клуба.

"Об этом игроке я могу говорить только хорошо, - цитирует Конте английская пресса. - Он играл в нашей команде в прошлом сезоне.

Теперь Матич, к сожалению, играет за "Манчестер Юнайтед". Я желаю ему всего наилучшего, но не в воскресенье, а в будущем".