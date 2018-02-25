Свитолина выигрывает второй турнир в 2018 году

Элина Свитолина защитила свой чемпионский титул на турнире WTA в Дубаи. В решающем поединке турнира, призовой фонд которого составил чуть более 2,6 млн. долларов, украинская теннисистка нанесла поражение россиянке Дарье Касаткиной - 6:4, 6:0. Для победы в финале Свитолиной потребовался 1 час и 12 минут.

Напомним, что в активе Свитолиной это уже вторая победа в нынешнем году. В январе украинка, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, первенствовала на турнире в Брисбене. Кроме того, Свитолина дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, что является лучшим достижением в истории украинского тенниса.

Нынешняя победа - 11-я в карьере Свитолиной. По этому показателю она сравнялась с Андреем Медведевым, который до этого единолично возглавлял список самых успешных украинских теннисистов.




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