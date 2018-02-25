Фролов: Ковалец подвел команду. Футбол

Главный тренер "Черноморца" Константин Фролов прокомментировал итог поединка команды с "Карпатами" в рамках 21-го тура чемпионата Украины (0:0).

— В первую очередь хочу выразить слова благодарности руководству и работникам стадиона, несмотря на погодные условия, они приложили все усилия, чтобы поле было в надлежащем состоянии. Вторые сутки идет снег, он внес коррективы в игру. В целом было мало содержательного футбола, что с нашей стороны, что со стороны соперника. На первый план вышли борьба, характер, желание не уступить. Конечно же, удаление сыграло с нами злую шутку. Мы потеряли одного футболиста, что ощущалось по содержанию нашей игры. Это повлияло на организацию атакующих, контратакующих действий в первую очередь. Хочу также отметить ребят. Они молодцы, наверное, минут 60 мы играли в меньшинстве по тяжелому полю, по такой погоде с достаточно добротным соперником. Они выстояли, сохранили свои ворота на замке и пытались использовать свои моменты в атаке.

— Ожидали ли вы такую игру соперника?
— В целом ожидали. Мы знали, что у них хорошие исполнители в средней линии. Можно отметить и Карраскаля, есть группа игроков хорошего уровня, которые хорошо с мячом работают. Достаточно быстрые фланги в лице Шведа, Мякушко. Акулинин — центральный нападающий, который хорошо играет спиной к воротам соперника, а также хорошо в штрафной головой. Опять же, нам план на игру сломало удаление. Хотя Ковалец мог стать героем матча, реализуй он на 5-й минуте выход один на один с вратарем.

— Как объяснить поступок Ковальца?
— Не хотелось бы сейчас на эмоциях что-то говорить. Конечно, его поступок не подобает капитану команды. Он подвел команду в какой-то мере. Будем разбираться с ним. Конечно, так не должен поступать игрок.


Terrikon со ссылкой на ФК "Черноморец"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Олимпиада 2018: Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программеОлимпиада 2018: Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программе
Летающие лыжники выиграли 11-е золото для НорвегииЛетающие лыжники выиграли 11-е золото для Норвегии
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Блок рекламы


Похожие новости
Гвардиола рассказал, как пытался перейти в Арсенал Венгера. ФутболГвардиола рассказал, как пытался перейти в Арсенал Венгера. Футбол
Микаэль Лаудруп собирается завершить тренерскую карьеру. ФутболМикаэль Лаудруп собирается завершить тренерскую карьеру. Футбол
Зидан: Трио Бэйл - Бензема - Роналду показало себя на сто процентов. ФутболЗидан: Трио Бэйл - Бензема - Роналду показало себя на сто процентов. Футбол
СМИ: ЧМ-2022 перенесут из Катара в США или Англию. ФутболСМИ: ЧМ-2022 перенесут из Катара в США или Англию. Футбол
"Александрия" - "Мариуполь" - 1:0. 21 тур. Футбол"Александрия" - "Мариуполь" - 1:0. 21 тур. Футбол
Владимир Шаран: Был уверен, что не уступим Мариуполю. ФутболВладимир Шаран: Был уверен, что не уступим Мариуполю. Футбол
Бонек: Зелински лучше, чем Де Брюйне. ФутболБонек: Зелински лучше, чем Де Брюйне. Футбол
Каррагер: Погба не из тех футболистов, вокруг которых можно строить командуКаррагер: Погба не из тех футболистов, вокруг которых можно строить команду
Лига чемпионов: "Шахтер" проявил характер. ФутболЛига чемпионов: "Шахтер" проявил характер. Футбол
Капитан "Шахтера" дисквалифицирован до 22 августа. ФутболКапитан "Шахтера" дисквалифицирован до 22 августа. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости