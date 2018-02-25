Фролов: Ковалец подвел команду. Футбол

Главный тренер "Черноморца" Константин Фролов прокомментировал итог поединка команды с "Карпатами" в рамках 21-го тура чемпионата Украины (0:0).

— В первую очередь хочу выразить слова благодарности руководству и работникам стадиона, несмотря на погодные условия, они приложили все усилия, чтобы поле было в надлежащем состоянии. Вторые сутки идет снег, он внес коррективы в игру. В целом было мало содержательного футбола, что с нашей стороны, что со стороны соперника. На первый план вышли борьба, характер, желание не уступить. Конечно же, удаление сыграло с нами злую шутку. Мы потеряли одного футболиста, что ощущалось по содержанию нашей игры. Это повлияло на организацию атакующих, контратакующих действий в первую очередь. Хочу также отметить ребят. Они молодцы, наверное, минут 60 мы играли в меньшинстве по тяжелому полю, по такой погоде с достаточно добротным соперником. Они выстояли, сохранили свои ворота на замке и пытались использовать свои моменты в атаке.

— Ожидали ли вы такую игру соперника?

— В целом ожидали. Мы знали, что у них хорошие исполнители в средней линии. Можно отметить и Карраскаля, есть группа игроков хорошего уровня, которые хорошо с мячом работают. Достаточно быстрые фланги в лице Шведа, Мякушко. Акулинин — центральный нападающий, который хорошо играет спиной к воротам соперника, а также хорошо в штрафной головой. Опять же, нам план на игру сломало удаление. Хотя Ковалец мог стать героем матча, реализуй он на 5-й минуте выход один на один с вратарем.

— Как объяснить поступок Ковальца?

— Не хотелось бы сейчас на эмоциях что-то говорить. Конечно, его поступок не подобает капитану команды. Он подвел команду в какой-то мере. Будем разбираться с ним. Конечно, так не должен поступать игрок.