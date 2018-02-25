Волейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблица

В субботу, 24 февраля, завершился 11-й тур волейбольной Суперлиги. С его результатами, а также календарём ближайших матчей, которые состоятся 2-3 марта, вы можете ознакомиться ниже.

Отметим, что нынешний уик-энд ознаменовался неожиданной осечкой "Локомотива". "Новатор" взял реванш за пятничную игру и не позволил "железнодорожникам" оторваться от пелотона. Этой ситуацией воспользовались "Кажаны", которые не испытали проблем в Виннице и теперь буквально дышат в спину лидеру.

Аутсайдеры чемпионата - "Буревестник" и "Днепр" - вполне ожидаемо уступили "Сердцу Подолья" и "Юракадемии" соответственно.

Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига.

Результаты матчей 7-го тура:



22 декабря

Юракадемия - МХП-Винница - 1:3 (24:26, 20:25, 25:21, 19:25)

Локомотив - Днепр - 3:0 (25:20, 25:13, 25:14)

Сердце Подолья - Новатор - 3:0 (25:22, 25:23, 25:23)

23 декабря

Сердце Подолья - Новатор - 3:0 (25:16, 25:20, 25:19)

Юракадемия - МХП-Винница - 1:3 (25:23, 14:25, 22:25, 14:25)

Локомотив - Днепр - 3:0 (25:18, 25:23, 25:13)

24 декабря

Буревестник - Барком-Кажаны - 1:3 (19:25, 17:25, 25:21, 17:25)

25 декабря

Буревестник - Барком-Кажаны - 2:3 (18:25, 25:23, 13:25, 25:18, 13:15)

Результаты матчей 8-го тура:



12 января

Юракадемия - Новатор - 3:2 (25:17, 25:21, 23:25, 22:25, 15:13)

Днепр - Барком-Кажаны - 1:3 (16:25, 25:19, 13:25, 21:25)

Буревестник - МХП-Винница - 0:3 (10:25, 21:25, 12:25)

Сердце Подолья - Локомотив - 1:3 (24:26, 23:25, 25:18, 23:25)

13 января

Днепр - Барком-Кажаны - 0:3 (8:25, 19:25, 14:25)

Юракадемия - Новатор - 2:3 (25:20, 27:25, 22:25, 22:25, 12:15)

Буревестник - МХП-Винница - 1:3 (20:25, 21:25, 25:19, 21:25)

Сердце Подолья - Локомотив - 3:0 (25:18, 25:18, 25:20)

Результаты матчей 9-го тура:



26 января

Барком-Кажаны - Локомотив - 3:1 (26:28, 25:21, 36:34, 25:22)

Юракадемия - Сердце Подолья - 0:3 (25:27, 22:25, 18:25)

Новатор - Буревестник - 3:0 (25:22, 25:19, 25:15)

Днепр - МХП-Винница - 1:3 (16:25, 21:25, 25:21, 23:25)

27 января

Барком-Кажаны - Локомотив - 3:0 (25:20, 26:24, 25:14)

Юракадемия - Сердце Подолья - 1:3 (25:18, 17:25, 21:25, 10:25)

Новатор - Буревестник - 3:0 (25:21, 25:20, 26:24)

Днепр - МХП-Винница - 0:3 (17:25, 12:25, 10:25)

Результаты матчей 10-го тура:



9 февраля

Буревестник - Юракадемия - 2:3 (25:22, 17:25, 25:21, 14:25, 10:15)

Сердце Подолья - Барком-Кажаны - 3:2 (31:33, 25:20, 21:25, 25:21, 15:11)

Локомотив - МХП-Винница - 3:0 (25:23, 25:21, 25:16)

Днепр - Новатор - 0:3 (16:25, 21:25, 23:25)

10 февраля

Буревестник - Юракадемия - 3:1 (25:23, 25:23, 29:31, 25:18)

Сердце Подолья - Барком-Кажаны - 1:3 (25:18, 23:25, 22:25, 23:25)

Локомотив - МХП-Винница - 3:2 (25:22, 22:25, 21:25, 25:23, 19:17)

Днепр - Новатор - 0:3 (19:25, 20:25, 17:25)

Результаты матчей 11-го тура:



23 февраля

МХП-Винница - Барком-Кажаны - 0:3 (23:25, 9:25, 21:25)

Новатор - Локомотив - 0:3 (23:25, 25:27, 22:25)

Днепр - Юракадемия - 2:3 (26:28, 20:25, 25:18, 25:22, 10:15)

Буревестник - Сердце Подолья - 1:3 (12:25, 25:23, 22:25, 15:25)

24 февраля

МХП-Винница - Барком-Кажаны - 1:3 (23:25, 26:24, 27:29, 16:25)

Новатор - Локомотив - 3:1 (25:23, 25:23, 20:25, 26:24)

Днепр - Юракадемия - 0:3 (14:25, 20:25, 22:25)

Буревестник - Сердце Подолья - 2:3 (23:25, 29:27, 18:25, 30:28, 14:16)

Расписание матчей 12-го тура:



2 марта

Локомотив - Юракадемия

Барком-Кажаны - Новатор

Сердце Подолья - МХП-Винница

Днепр - Буревестник

3 марта

Локомотив - Юракадемия

Барком-Кажаны - Новатор

Сердце Подолья - МХП-Винница

Днепр - Буревестник

Турнирная таблица

И В П О (партии) 1. Локомотив 22 17 5 49 (55/27) 2. Барком-Кажаны 22 16 6 49 (57/27) 3. Сердце Подолья 22 15 7 43 (50/30) 4. МХП-Винница 22 14 8 42 (50/34) 5. Новатор 22 14 8 42 (47/33) 6. Юракадемия 22 9 13 25 (37/50) 7. Буревестник 22 2 20 9 (20/63) 8. Днепр 22 1 21 5 (13/65)