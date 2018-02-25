УХЛ: Белый Барс разгромил Галицких Львов

Первый поединок 39-го тура состоялся в Белой Церкви, где «Белый Барс» принимал «Галицких Львов».

Первые минуты матча во многом стали предопределяющими в игре. Счёт в матче открыл капитан "барсов" Руслан Ромащенко, после чего Дмитрий Даниленко оформил дубль – и всё это уже к седьмой минуте матча. После третьей пропущенной шайбы Владислава Вязовова в воротах «Галицких Львов» сменил Антон Дорош, однако отыграться "львам" было едва ли возможно.

На 14-й минуте ещё одну шайбу забросил Руслан Ромащенко, записав таким образом себе в актив дубль. Во втором периоде настрой «Белого Барса» на атаку не изменился: сначала свой 10-й гол в УХЛ забил Иван Панов, а затем дуплетом "выстрелил" Евгений Тимченко. Точку в матче поставил лучший защитник УХЛ в январе Никита Табашник, реализовавший численное преимущество своей команды.

Напомним, что центральный поединок 39-го тура состоится 25 февраля в 16:30 Дружковке, где «Донбасс» будет принимать «Кременчук». Ранее определились все пары участников плей-офф.

«Белый Барс» - «Галицкие Львы» 8:0 (4:0; 3:0; 1:0)

Шайбы: 1:0 Ромащенко (Тимченко, Грицюк), 03:48. 2:0 Даниленко (Куцевич, Лесников), 04:15. 3:0 Даниленко (Воронин, Куцевич), 06:12. 4:0 Ромащенко (Тимченко, Бондаренко), 13:49. 5:0 Панов (Тимченко, Табашник), 26:46. 6:0 Тимченко, 30:53. 7:0 Тимченко (Ромащенко, Панов), 37:05. 8:0 Табашник (Тимченко, Ромащенко - больш.), 47:26.

«Белый Барс»: Качула (Логинов - с 54:59); Табашник - Грицюк, Воронин - Ядловский, Васильев - Герцик, Савченко; Панов - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Даниленко - Лесников, Бондаренко - Разумов - Печерских, Козиенко - Найдёнов - Гуменюк.

«Галицкие Львы»: Вязовов (Дорош - с 06:12); Ратушный - Боевых, Сирченко - Сысак, Порупа - Тонковид; Кизло - Дворник - Арабов, Алексейчук - Муртищев - Попережай, Чиканцев - Панченко - Абаджян.