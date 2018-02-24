Юракадемия уверенно обыграла Днепр, Локомотив оступился в Хмельницком

Второй игровой день 11-го тура волейбольной Суперлиги принёс харьковской "Юракадемии" ещё одну выездную победу.

Если вчера исход встречи решался на тай-брейке, то в субботу преимущество команды Владимира Романцова и вовсе не поддавалось сомнению. Гости уже с первых секунд завладели инициативой и всухую разобрались с "Днепром". Отметим, что юристы второй раз в нынешнем сезоне смогли выиграть в трёх партиях.

А вот другой харьковский клуб, "Локомотив", довольно неожиданно уступил "Новатору". Команда из Хмельницкого взяла реванш за первую игру и не позволила действующему чемпиону оторваться от пелотона.

Этой ситуацией воспользовались "Кажаны", которые не испытали проблем в Виннице и теперь буквально дышат в спину лидеру. Ещё в одном матче "Буревестник" был близок к тому, чтобы вырвать победу у "Сердца Подолья". Впрочем, укороченный сет остался за более опытными винничанами.

Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига. 11-й тур:

23 февраля

МХП-Винница - Барком-Кажаны - 0:3 (23:25, 9:25, 21:25)

Новатор - Локомотив - 0:3 (23:25, 25:27, 22:25)

Днепр - Юракадемия - 2:3 (26:28, 20:25, 25:18, 25:22, 10:15)

Буревестник - Сердце Подолья - 1:3 (12:25, 25:23, 22:25, 15:25)

24 февраля

МХП-Винница - Барком-Кажаны - 1:3 (23:25, 26:24, 27:29, 16:25)

Новатор - Локомотив - 3:1 (25:23, 25:23, 20:25, 26:24)

Днепр - Юракадемия - 0:3 (14:25, 20:25, 22:25)

Буревестник - Сердце Подолья - 2:3 (23:25, 29:27, 18:25, 30:28, 14:16)

Турнирная таблица

И В П О (партии) 1. Локомотив 22 17 5 49 (55/27) 2. Барком-Кажаны 22 16 6 49 (57/27) 3. Сердце Подолья 22 15 7 43 (50/30) 4. МХП-Винница 22 14 8 42 (50/34) 5. Новатор 22 14 8 42 (47/33) 6. Юракадемия 22 9 13 25 (37/50) 7. Буревестник 22 2 20 9 (20/63) 8. Днепр 22 1 21 5 (13/65)