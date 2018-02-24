"Александрия" - "Мариуполь" - 1:0. 21 тур. Футбол

Одним из матчей, который открывал программу двадцать первого тура УПЛ, была встреча "Александрии" и "Мариуполя".

Подопечные Бабича в прошлом туре показали очень уверенный футбол и с большими амбициями ехали на этот поединок. "Александрия", напротив, умудрилась уступить "Стали" и лишилась шансов попасть в ТОП-6.

Фото: fco.com.ua

Мариуполь с первых минут постарался забрать мяч под свой контроль и искал пространство для развития атак. Чурко, Борячук и Болбат раз за разом убегали за спины защитников, ожидая проникающей передачи. Хозяева выглядели достаточно пассивно, ограничиваясь навесами с фланга от Цурикова и Бацулы.

Команде Шарана было тяжело комбинировать, что не скажешь о гостях. Впрочем, опасные моменты все равно не возникали ни у тех, ни у других. Очень скучный тайм, который вынуждал надеяться на более яркий футбол во второй половине игры

Гости в достаточно высоком темпе начали второй тайм и заставили противника обороняться большими силами. Чурко постоянно разрывал фланг обороны "Александрии", но не мог выполнить акцентированную передачу. Хозяева, впрочем, свои моменты тоже находили. Только отличная игра Непляха не позволила Ситало выкатить мяч под удар партнеру в район одиннадцатиметровой отметки. В середине тайма у "Мариуполя" стали возникать убойные моменты. Тотовицкий не смог попасть по воротам из отличной позиции после подачи Чурко.

Несколько позже, Борячук элегантно перекинул двух защитников и с близкой дистанции угодил в Панькива. Уже в следующей атаке счет мог открывать Чурко, но Вячеслав не смог пробить стража ворот хозяев с нескольких метров. "Мариуполь", как часто бывает, поплатился за свое расточительство. Бухал оказался расторопнее всех в чужой штрафной и принес победу своей команде. Наверное, не совсем логичный триумф подопечных Шарана, но приазовцы могут сетовать лишь на самих себя.

Александрия - Мариуполь - 1:0 (0:0)

Гол: Бухал, 87.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула, Банада, Довгий, Протасов (Пономарь, 70), Полярус (Старенький, 80), Цуриков (Бабогло, 90+3), Ситало.

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Белый, Яворский (Неплях, 46), Демири, Мишнев (Диденко, 87), Дедечко, Чурко, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 82), Борячук.

Предупреждения: Бухал, Цуриков - Дедечко, Чурко.