"Черноморец" - "Карпаты" - 0:0. 21 тур (ВИДЕО)  

Зимне-весеннюю часть чемпионата оба клуба начали неудачно. «Черноморец» в Харькове проиграл «Шахтеру», а «Карпаты» на своем поле уступили «Заре».
Фото "Черноморец" - "Карпаты" - 0:0. 21 тур (ВИДЕО)
Фото: fckarpaty.com
 
Затем львовяне удачно провели недоигранный в прошлом году тайм против «Олимпика» и за счет победы обошли «моряков». Команды в турнирной таблице разделяло одно очко.
 
Главный тренер «Карпат» Олег Бойчишин по сравнению с предыдущей встречей сделал лишь одну замену: Сандохадзе вышел вместо Нестерова. Гораздо больше проблем с составом было у Константина Фролова. Мартыненко и Ищенко получили травмы, их заменили Жунич и Бамба. Кроме того на скамейке запасных остались Смирнов и Бобко, вместо них в игру вступили Ковалец и Гути.
 
Уже на 4-й минуте Кирилл Ковалец, вышедший с капитанской повязкой, продемонстрировал отменный дриблинг и вышел один на один с Пидкивкой. К сожалению, дуэль выиграл вратарь. «Карпаты» довольно быстро пришли в себя. Сначала Акулинин проверил бдительность Новака, а затем Швед коварно пробил из пределов штрафной площадки: мяч попал в Ковальца и срикошетировал в штангу. Запомнился и удар головой Акулинина на 28-й минуте. И тут же команду подвел Ковалец, удаленный с поля за удар соперника по лицу. «Карпаты», правда, несмотря на численное преимущество, особых проблем одесситам в первом тайме создать не сумели.
 
Равная борьба в дебюте второго половины встречи продолжалась до грубой ошибки Татаркова, подарившего мяч сопернику и «обрезавшего» тем самым полкоманды. В результате контратаки Швед вывалился один на один с Новаком, но тот вовремя вышел из ворот, сократив угол обстрела, и ликвидировал угрозу. В сложившейся ситуации хозяева в первую очередь сосредоточились на защите своих ворот, рассчитывая на контратаки и реализацию стандартных положений (в частности, опасным выглядел штрафной в исполнении Бобко).
 
С точки зрения турнирной борьбы ничья вряд ли удовлетворила одесситов, однако, учитывая то обстоятельство, что «Черноморец» больше часа играл в меньшинстве, следует принять итоговый результат как положительный.
 
 
ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ - 0:0
 
Черноморец: Новак, Ваг (Смирнов, 47), Бамба, Жунич, Зубейко, Гути (Бобко, 46), Ковалец, Татарков, Третьяков, Чорний, Сильвио (Семенив, 75).
 
Карпаты: Пидкивка, Мирошниченко, Сандохадзе, Лобай, Гуцуляк (Кортес, 71), Вербный (Клец, 61), Карраскаль, Ди Франко, Швед, Мякушко (Бедоя, 83), Акулинин.
 
Предупреждения: Татарков (4), Ваг (35) - Ди Франко (20), Вербный (30), Сандохадзе (36), Карраскаль (64), Клец (69).
 
Удаление: Ковалец (29).
 


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