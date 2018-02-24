"Черноморец" - "Карпаты" - 0:0. 21 тур (ВИДЕО)  

Зимне-весеннюю часть чемпионата оба клуба начали неудачно. «Черноморец» в Харькове проиграл «Шахтеру», а «Карпаты» на своем поле уступили «Заре».

Фото: fckarpaty.com

Затем львовяне удачно провели недоигранный в прошлом году тайм против «Олимпика» и за счет победы обошли «моряков». Команды в турнирной таблице разделяло одно очко.

Главный тренер «Карпат» Олег Бойчишин по сравнению с предыдущей встречей сделал лишь одну замену: Сандохадзе вышел вместо Нестерова. Гораздо больше проблем с составом было у Константина Фролова. Мартыненко и Ищенко получили травмы, их заменили Жунич и Бамба. Кроме того на скамейке запасных остались Смирнов и Бобко, вместо них в игру вступили Ковалец и Гути.

Уже на 4-й минуте Кирилл Ковалец, вышедший с капитанской повязкой, продемонстрировал отменный дриблинг и вышел один на один с Пидкивкой. К сожалению, дуэль выиграл вратарь. «Карпаты» довольно быстро пришли в себя. Сначала Акулинин проверил бдительность Новака, а затем Швед коварно пробил из пределов штрафной площадки: мяч попал в Ковальца и срикошетировал в штангу. Запомнился и удар головой Акулинина на 28-й минуте. И тут же команду подвел Ковалец, удаленный с поля за удар соперника по лицу. «Карпаты», правда, несмотря на численное преимущество, особых проблем одесситам в первом тайме создать не сумели.

Равная борьба в дебюте второго половины встречи продолжалась до грубой ошибки Татаркова, подарившего мяч сопернику и «обрезавшего» тем самым полкоманды. В результате контратаки Швед вывалился один на один с Новаком, но тот вовремя вышел из ворот, сократив угол обстрела, и ликвидировал угрозу. В сложившейся ситуации хозяева в первую очередь сосредоточились на защите своих ворот, рассчитывая на контратаки и реализацию стандартных положений (в частности, опасным выглядел штрафной в исполнении Бобко).

С точки зрения турнирной борьбы ничья вряд ли удовлетворила одесситов, однако, учитывая то обстоятельство, что «Черноморец» больше часа играл в меньшинстве, следует принять итоговый результат как положительный.