Лига Европы: Киев на нервах, но с путевкой

УЕФА по правилу выездного гола. Нулевая ничья в ответном матче с АЕКом на заснеженном НСК "Олимпийский" обеспечила киевскому " Динамо " выход в 1/8 финала Лиги Европыпо правилу выездного гола.

Фото: UEFA.com

Динамо " резво начало, организовав отличную контратаку, но затем отдало инициативу соперникам. Греки лучше комбинировали, провели ряд острых атак и несколько раз были близки к успеху. Особенно в моменте, когда Денис Бойко столкнулся с Денисом Гармашом и буквально забросил мяч себе в ворота. К счастью для киевлян, Николай Морозюк ценой разбитой головы вынес мяч с "ленточки".

Помня, как динамовцы подсели после перерыва в Афинах, за их судьбу во втором тайме было тревожно. И игра показала, что переживать было из-за чего - греки упустили еще несколько невероятных моментов. Правда, и хозяева не раз были близки к успеху, но упорно транжирили свои шансы. В итоге нулевая ничья принесла путевку в 1/8 финала именно команде Александра Хацкевича.

Лучший игрок матча: Лазарос Христодулопулос (АЕК)

Киеве быстрый и техничный вингер снова был на высоте, постоянно создавая угрозу воротам Выход этого полузащитника в Афинах позволил грекам переломить игру и сравнять счет. Вбыстрый и техничный вингер снова был на высоте, постоянно создавая угрозу воротам Бойко , который, в частности, сделал великолепный сейв после штрафного в исполнении Христодулопулоса. При этом правый крайний АЕКа не только атаковал, но и успешно сдерживал подключения Морозюка. Впрочем, его усилий для выхода в следующий раунд не хватило.

План греков почти сработал

В послематчевом комментарии защитник АЕКа Дмитрий Чигринский сказал мне, что тренер требовал от команды высоко прессинговать, бороться за подборы в средней зоне и в первую очередь перекрывать кислород полузащите киевлян. По большому счету, у АЕКа все получилось, равно как получалось проводить отличные атаки, некоторые из которых лишь чудом не завершились голами. "Обидно, что вылетаем из-за гола, пропущенного дома, но мы уходим с высоко поднятой головой", - резюмировал украинский легионер АЕКа.

"Динамо" уже бежит, теперь - пора играть