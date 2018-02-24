Лига Европы: Киев на нервах, но с путевкой

Нулевая ничья в ответном матче с АЕКом на заснеженном НСК "Олимпийский" обеспечила киевскому "Динамо" выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по правилу выездного гола.
 
Фото Лига Европы: Киев на нервах, но с путевкой
Фото: UEFA.com
"Динамо" резво начало, организовав отличную контратаку, но затем отдало инициативу соперникам. Греки лучше комбинировали, провели ряд острых атак и несколько раз были близки к успеху. Особенно в моменте, когда Денис Бойко столкнулся с Денисом Гармашом и буквально забросил мяч себе в ворота. К счастью для киевлян, Николай Морозюк ценой разбитой головы вынес мяч с "ленточки".
 
Помня, как динамовцы подсели после перерыва в Афинах, за их судьбу во втором тайме было тревожно. И игра показала, что переживать было из-за чего - греки упустили еще несколько невероятных моментов. Правда, и хозяева не раз были близки к успеху, но упорно транжирили свои шансы. В итоге нулевая ничья принесла путевку в 1/8 финала именно команде Александра Хацкевича.
 
Лучший игрок матча: Лазарос Христодулопулос (АЕК)
Выход этого полузащитника в Афинах позволил грекам переломить игру и сравнять счет. В Киеве быстрый и техничный вингер снова был на высоте, постоянно создавая угрозу воротам Бойко, который, в частности, сделал великолепный сейв после штрафного в исполнении Христодулопулоса. При этом правый крайний АЕКа не только атаковал, но и успешно сдерживал подключения Морозюка. Впрочем, его усилий для выхода в следующий раунд не хватило.
 
План греков почти сработал
В послематчевом комментарии защитник АЕКа Дмитрий Чигринский сказал мне, что тренер требовал от команды высоко прессинговать, бороться за подборы в средней зоне и в первую очередь перекрывать кислород полузащите киевлян. По большому счету, у АЕКа все получилось, равно как получалось проводить отличные атаки, некоторые из которых лишь чудом не завершились голами. "Обидно, что вылетаем из-за гола, пропущенного дома, но мы уходим с высоко поднятой головой", - резюмировал украинский легионер АЕКа.
 
"Динамо" уже бежит, теперь - пора играть
В Киеве опасались за физические кондиции команды после зимней паузы, но по сравнению с первым матчем динамовцы выглядели в этом плане намного лучше. А вот игровой формы бело-синим явно не хватало. Возможно, этим и стоит объяснить невероятные промахи чуть ли не всех игроков группы атаки "Динамо". Хорошо для них, что все так закончилось, но в следующем раунде с такой реализацией будет куда труднее, чем сегодня. А ведь и сегодня "Динамо" было в шаге от неудачи...
 


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