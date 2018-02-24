Японка и кореец - первые в истории Олимпийские чемпионы в конькобежном масс-старте

Японка Нана Такаги стала первой Олимпийской чемпионкой в масс-старте в конькобежном спорте на Олимпиаде в Пхенчхане. Эта дисциплина дебютировала в программе зимних Олимпийских игр. 25-летняя вице-чемпионка Такаги завершила забег со временем 8:32,87 минуты и получила 60 очков. Для Японии это второе "золото" в Пхенчхане после командных соревнований.

Действующая чемпионка мира кореянка Ким Бо Рым заняла второе место с 8:32,99 минут и 40 очками. Бронзовой призеркой стала конькобежка из Нидерландов Ирене Схауттен, чемпион мира 2015 года с 8:33,02 минутами и 20 очками. Схауттен ошиблась на последнем повороте и ее опередила Такаги.

Добавим, что пятикратная Олимпийская чемпионка 46-летняя немка Клаудия Пехштайн заняла 13-е место из 16 участников финала.

А вот в мужском масс-старте триумфовали хозяева. 29-летний южнокорейский конькобежец Ли Сын Хун выиграл в финале со временем 7:43,97 минуты и заработал 60 очков. Это вторая медаль для корейцев в Пхенчхане после серебра в командной гонке. Серебряную награду завоевал бельгиец Барт Свингс с 7:44,08 минуты. Замкнул тройку призеров с 20 очками спортсмен из Нидерландов Кун Вервей с временем 7:44,24 минуты.

Чемпион мира в этой дисциплине американец Джои Мантия занял только девятое место с результатом 7:45,21 минуты, а вскоре после него завершил и вице-чемпион мира Алекси Контен из Франции.