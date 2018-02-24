С Жироной не сыграют четыре игрока основы Барселоны
"Барселона" не сможет рассчитывать в дерби с "Жироной" на целый ряд игроков. Матч на "Камп Ноу" пропустят Йерри Мина, Пако Алькасер, Денис Суарес и Андре Гомеш.
Как сообщает официальный сайт "Барселоны", квартет игроков был оставлен вне заявки на матч по решению тренера. В то же время в состав вернулся Томас Вермален, который имел мышечные проблемы.
Кроме того, в матче с "Жироной" может сыграть Серхи Роберто. Напомним, что пару дней назад он подписал новый контракт с блауграна.
По информации Marca, форвард команды Усман Дембеле и полузащитник Филиппе Коутиньо начнут матч в стартовом составе.
Напомним, что "Барселона" примет "Жирону" в субботу, 24 февраля. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
24.02.2018 13:46
24.02.2018 13:46