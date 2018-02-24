С Жироной не сыграют четыре игрока основы Барселоны

"Барселона" не сможет рассчитывать в дерби с "Жироной" на целый ряд игроков. Матч на "Камп Ноу" пропустят Йерри Мина, Пако Алькасер, Денис Суарес и Андре Гомеш.

Как сообщает официальный сайт "Барселоны", квартет игроков был оставлен вне заявки на матч по решению тренера. В то же время в состав вернулся Томас Вермален, который имел мышечные проблемы.

Кроме того, в матче с "Жироной" может сыграть Серхи Роберто. Напомним, что пару дней назад он подписал новый контракт с блауграна.

По информации Marca, форвард команды Усман Дембеле и полузащитник Филиппе Коутиньо начнут матч в стартовом составе.

Напомним, что "Барселона" примет "Жирону" в субботу, 24 февраля. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.


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